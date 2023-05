«La Fagianata» de Riccardo Magrini: «¿Covid? Miedo a la miocarditis. Selección natural en taxonomía»

GIRO D’ITALIA baja por retiros

También se hacen retiros debido al clima inusual en este período, aún hoy fue un mal día, muchos sufrirán por toda esta agua en los próximos días. El retiro de Evinbol por Covid claramente está causando revuelo.

pregunta de cobertura

Como no es un protocolo RCS, me parece correcto que cada equipo tenga un cuerpo médico que decida sobre la salud de un pasajero. Pero en mi opinión, lo manejaron mal en Soudal, porque podrían haber esperado al día siguiente y todo este ruido innecesario se podría haber evitado.

Sin embargo, depende de los equipos evaluar si la positividad es leve o no. El principal temor de los médicos es que pueda empeorar y provocar cosas más graves, como miocarditis, por ejemplo. Para no empeorar el físico del deportista, prefieren pararlo.

El ciclismo ahora es más científico, saben que las defensas inmunológicas se reducen significativamente durante la carrera. Sin embargo, no me gustaron las acusaciones contra Evenepoel, como si tuviera miedo o se hubiera pasado de la raya al preparar la gira. Hablamos del Covid en términos equivocados, hemos entrado en un campo muy delicado y muy peligroso para hablar. Los equipos tienen un protocolo de rutina y lo siguen. En cambio, me parece extraño que nadie dijera nada cuando Jannah se retiró, mientras que incluso APOEL hizo un escándalo..

El nivel de vuelta parece haber bajado mucho

Es una elección natural. El que resiste y el que tiene la suerte de no llevarse nada puede sumar puntos en el Giro.

Ataque de Caruso en Bahrein

Caruso puede aspirar al podio. Cuando atacó con Milán y Pasqualone, pensé que querían introducir la subida a Milán y así permitirle correr. Luego resultó estar mal, porque el pelotón se había derrumbado y no había más corredores para volver a estar entre los tres primeros..

ROGLIC v. Corporación INEOS

Esperaría que Roglic intente atacar cuando tenga la oportunidad, y tal vez incluso aproveche las bonificaciones. Ineos tiene la ventaja de tener a Thomas y Geoghegan que pueden turnarse para atacar, tal como lo hizo el Team Jumbos contra Pogacar en el Tour de Francia 2022. Sospecho que este Giro se decidirá en la contrarreloj de Monte Lussari.

En el grupo, los equipos y los muchachos no pueden encerrarse en los descansos.

Hoy el equipo bueno era el Movistar, pero se cayó Gaviria. Pedersen no tenía hombres, de lo contrario, él era el único que podía intentar regresar y traer de vuelta a los fugitivos. Sin embargo, los primeros tres fueron bastante rápidos..

Mañana el camerone-tortona

Creo que mañana será una carrera segura, porque no creo que el equipo de Pedersen se vaya a desmoronar, por lo que Trek-Segafredo mantendrá la carrera cerrada. Milán, por ejemplo, no tiene los hombres para hacer esto. El italiano arrancó el día durante mucho tiempo en la carrera por el cuarto puesto, y tuvo que lanzarse al sprint de 400 metros. Para mí no está cansado, lo vi alegre cuando atacó con Caruso y Pasqualone. Puede separarse más tarde en etapas difíciles para ir y acumular puntos en las líneas de meta voladoras..

Los Jóvenes Italianos del Futuro: Hoy hablamos de Eduardo Zampagne

Zambanini es el corredor que sube rápido, está en un equipo donde tiene que trabajar con los capitanes. Puede ser un buen compinche alpino de Caruso, el compañero de ala de lujo, pero también puede tener su momento de gloria..

Episodios anteriores de «PHEASANTATA»