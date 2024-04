BERLÍN – ¿Es posible que un miembro del Parlamento Europeo no sepa quién es su asistente y qué está haciendo? Dice que Maximilian Krahe no sabía, y ciertamente no imaginaba, al hombre que lo hizo. Y se lo llevó a China a costa de las empresas chinas., o para reunirse con enviados del “Departamento Internacional del Partido Comunista” (a pesar de las alertas de los servicios alemanes), en realidad era un agente en servicio activo de la República Popular. Por lo tanto, aclaremos y demos (si es cierto) el castigo correcto, sin embargo Lo que pertenece al espía Jian Guo sigue siendo de Jian Guo..