La experiencia más importante de mi vida.

samú está eliminado amigos en el episodio del 1 de abril. Bailarín B. perdidovivienda definitiva contra cera Y tuve que dejar el programa así. Para dar el veredicto final fue Maria Devilipestoy en casa. Esta semana, por primera vez, solo hubo uno.

El primer partido lo gana el equipo Zerbi-Celentano, que decide enviar a tres estudiantes del equipo de Todarisa, Federica, Wax y Alessio, a arriesgarse a la eliminación. De los tres, Wax pasó a la votación final.

Zerbi Celentano también ganó en la segunda ronda. Esta vez, los dos profesores enviaron a tres estudiantes del equipo de Emmanuelle Le y Lorella Cucarini a la votación final: Samu, Maddalena y Angelina. Después de realizar ambos, Samu no se salva.

Las últimas eliminatorias vieron a tres estudiantes de Zerby, Celentano Aaron, Isobel y Ramón, en peligro de eliminación. Ramón terminó en la boleta final con Wax y Samu, pero luego se salvó.

Como es costumbre, es María De Felipe quien habla de eliminar el ring. Antes de hacerlo, habla con los corredores en peligro de extinción, X y Samu. El primero contó su recorrido y cómo se sintió en los últimos meses:

No veo que salga nada malo, nunca. Aquí siento que lo he dado todo, el mundo exterior simplemente no se detiene. Creo que algo me agregó, las cosas que no estaban ahora las estoy tratando mejor. Extrañaré escucharte, extrañaré cuando me hables.