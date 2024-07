La estrella porno Sarah Diamanti lamenta haber dejado el cine hardcore: «Un ambiente de soledad y tristeza»

«No me arrepiento de nada, pero lo he decidido: dejaré el porno«. Sara Diamanti, de 22 años, la estrella porno italiana más buscada en Pornohub en 2023 abandona el mundo del cine hardcore. No hay dudas. La exestudiante de medicina, que cambió su vida en 2022 dedicándose al porno, ha decidido dar un paso atrás. Sus vídeos candentes ya no son visibles en Italia en las plataformas de contenidos difícil Sus redes sociales están silenciadas desde hace un tiempo, incluida Onlyfans.

Motivos de despedida y confesión.

“Soy seria y tranquila«Dijo mensajero Quién le realizó la entrevista, explicando los motivos de ello. punto de retorno Cine lejos de ser difícil: «Es un ambiente donde rara vez se hacen amistades. Es cada actriz por su lado, hay mucha competencia. Cuando te falta apoyo moral, un amigo con quien desahogarte y discutir, comienza la tristeza. La pornografía es un entorno de aislamiento.Entonces vino la inesperada confesión: “Entendí que yo… dinero No traen felicidad. Quizás no tengo una personalidad lo suficientemente fuerte como para hacer porno. Sin embargo, no niego nada.«.

Otro episodio también la impulsó a distanciarse de la escena hardcore. uno serio Herrero Lo que sorprendió a su actual pareja, el rapero Mikosh, es que la empujaron a reconsiderar su vida como estrella porno:En ese momento elegí estar cerca de él. Aquí pude reflexionar, escucharme y considerar opciones para mi futuro. Llevo dos años de curso continuo«Pero la elección tomada en los últimos meses no impidió a Sarah pensar positivamente y para ella ya existe una opción. Plan B.

Sarah Diamanti, El futuro lejos del grupo

Hasta hace unos meses, Sarah Diamanti tenía grandes planes: mudarse a Estados Unidos para irrumpir en el cine porno americano y capitalizar su gran número de seguidores en… Sólo fans. De hecho, en la plataforma de contenidos de moda, el joven de 22 años ha conseguido cifras récord (su facturación anual supera los 150.000 euros) sólo a través de suscripciones, fotos, vídeos calientes y videollamadas con fans por 250 dólares.

Hoy, aunque no comparte nada, sigue ganando 10 mil euros al mes, pero lucirse ya no entra en sus planes. «Tengo otros planes. Me gustaría abrir una agencia para aspirantes a actrices porno aprovechando mi red internacional de contactos. Para poder convertirme en el apoyo que me falta, tendré que ser una gerente segura».«.



Pero hay muchas ideas y también miran a sus seguidores: “Me gustaría lanzar una aplicación donde los usuarios puedan pedir consejos sexuales prácticos de forma anónima. lo haré tutor. Ya me escriben muchas chicas con ganas de sorprender a su pareja con algo más transgresor. Creo que también sería útil un podcast para hablar de ello sin tabúes.«.