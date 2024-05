La estrella del cometa se hace visible a simple vista al cabo de unos meses “Un espectáculo que no te puedes perder”.

Parece que 2024 será un año inolvidable para los amantes de la astronomíaEclipse solar Y elAuroras boreales,Existe la posibilidad de disfrutar de uno nuevo Una oferta imperdible: Uno La estrella del cometa es visible a simple vista.Que volará sobre los cielos de la Tierra dentro de unos meses. De hecho, ya hubo un paso del cometa 12P Pons/Brook en abril.

Sin embargo, este otro cometa promete crear un panorama más dramático, en primer lugar porque su paso es mucho más largo. extrañopero también por qué debería generar un brillo. Muy brillante Es fácilmente visible para cualquiera.

La estrella del cometa es visible a simple vista y llegará en los próximos meses

allá Cometa C/2023 A3 Tsuchenshan-Atlas Fue descubierto en 2023 por el Telescopio Atlas de Sudáfrica y el Observatorio Zijinshan en China con poco tiempo de diferencia, tomando así su nombre de ambos. Este descubrimiento despertó inmediatamente la curiosidad de la comunidad científica, debido al largo período orbital estimado. 26.000 años Y el tamaño excepcional del núcleo promete un brillo incomparable.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los cometas no se pueden predecir fácilmente y las estimaciones de su tamaño nunca son completas, dependiendo también de lo cerca que se encuentren del Sol en el momento de su descubrimiento. Sin embargo, según las predicciones, parece que todas las cartas están sobre la mesa para un espectáculo imperdible, hasta el punto de que el locutor ha sido señalado como el culpable. bbc como «cometa del siglo«.

De los últimos informes sobre la trayectoria del cometa se desprende que este último se encuentra cerca del planeta. Júpiter, a una distancia todavía demasiado grande para hacer predicciones concretas. Aunque tendremos que esperar hasta los próximos meses para obtener más información, los astrónomos coinciden en el tamaño del cometa, que por tanto probablemente será Más brillante De todo lo que se ha observado en los últimos años.

En particular, se habló de un cometa tan brillante. Estrellas más brillantesEs decir, aquellos que vemos desde la Tierra sin tener que recurrir a instrumentos como telescopios, por lo que aunque se haya sobreestimado su tamaño, sigue siendo casi seguro que serán un evento excepcional. En detalle, las estimaciones realizadas por los expertos sitúan brillo De este cometa entre -0,1 y -6,6, pero eso no es todo. Además del hecho de que se trata de un evento verdaderamente raro, debido a su período orbital muy largo, también se espera que el cometa C/2023 A3 Tuchinshan-ATLAS deje una estela pintoresca, quizás comparable a la de un cometa. El cometa Hale-Bopp en 1997. Sin embargo, este último ha creado algunas imágenes memorables gracias a colas gemelasNo es seguro que el próximo cometa también comparta esta característica.

Sin embargo, se estima que el cometa pasará por Muy cerca del sol (a una distancia similar a la de Mercurio), esto hará que las partículas de hielo se evaporen, contribuyendo a la creación de… Un rastro de polvo y hielo De dimensiones inusuales. Sin embargo, este paso particular a una distancia tan corta del Sol corre el riesgo de reducir el brillo del cometa, lo que podría agravar el problema. Puede desmoronarse. Por tanto, habrá que esperar hasta que los observadores actualicen sus estimaciones.

Con un poco de optimismo (incluso la comunidad científica se inclina por esta hipótesis) deberíamos poder ver el cometa C/2023 A3 Tuchinshan-ATLAS. A simple vista Al menos desde el hemisferio norte, entonces También de Europa. Aquí tenéis las fechas a tener en cuenta.

27 de septiembre de 2024 En su camino, el cometa alcanzará su punto más cercano al Sol y los astrónomos aprenderán cómo interactúa con las altas temperaturas, si sobrevive en un camino majestuoso o se extingue. Pero incluso ahora será posible observarlos con telescopios.

En su camino, el cometa alcanzará su punto más cercano al Sol y los astrónomos aprenderán cómo interactúa con las altas temperaturas, si sobrevive en un camino majestuoso o se extingue. Pero incluso ahora será posible observarlos con telescopios. 2 de octubre de 2024 El cometa restante C/2023 A3 Twhatsinshan-ATLAS se acercará cada vez más a la Tierra hasta que podamos observarlo por la noche.

El cometa restante C/2023 A3 Twhatsinshan-ATLAS se acercará cada vez más a la Tierra hasta que podamos observarlo por la noche. 12 de octubre de 2024 : El paso del cometa será en Mejor tiempo Con un denso rastro que se puede observar a simple vista desde todos los puntos del Hemisferio Norte.

: El paso del cometa será en Con un denso rastro que se puede observar a simple vista desde todos los puntos del Hemisferio Norte. 13 de octubre de 2024: El cometa comenzará a alejarse de nuestro planeta y gradualmente se volverá menos visible.

Sólo quedan unos meses para la llegada del cometa, pero algún tiempo antes deberíamos poder conocer su tamaño real a partir de las previsiones actualizadas.