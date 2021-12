La escuela va más allá de la teoría y abre sus puertas a las aplicaciones – Corriere.it

¿Sócrates o Einstein? ¿Humanidades o especializaciones STEM? Dado que la revolución digital nos ha inundado de big data y nos ha expuesto, no sin riesgos y peligros, en el mundo de la inteligencia artificial, Los fanáticos de ambos lados nunca pierden la oportunidad de resaltar la superioridad del otro para reinventar la escuela y la universidad del futuro. Fuentes confiables como el Ministro Singolani explican claramente las razones por las que las generaciones futuras no deberían estar bien preparadas en altos niveles de matemáticas y STEM como se requiere en los desafíos de la transformación ambiental y la transformación digital. ¿Cómo culparlo, señalando los recientes resultados de las pruebas de Invalsi que ya eran bajos en promedio en comparación con el resto de Europa, que se ha derrumbado aún más especialmente en el sur de Italia debido a Covid?

A esto le sumamos la profunda disparidad culturalmente heredada entre los sexos, que lleva a afirmar que Stem es un hombre (es decir, las disciplinas deportivas son más masculinas porque menos estudiantes mujeres siguen objetivamente los cursos de Stem que los estudiantes hombres). Todo esto sin mencionar la ansiedad e igualmente desenfrenada Discordancia Entre oferta y demanda de trabajo – a diferencia de antaño, el desempleo no se explica por la falta de oferta de trabajo, sino por el hecho de que quienes ofrecen trabajo hoy no pueden encontrar los candidatos ideales porque carecen de conocimientos técnicos y sobre todo de conocimientos digitales.

Igualmente efectivos, sin embargo, los expertos en educación y filósofos del calibre de Umberto Galimberti destacan cómo Sobre todo las humanidades para hacernos aprender a pensar y criticar, desde el momento en que la tecnología solo nos permite dar soluciones a problemas urgentes y no afrontar la creciente complejidad del mundo venidero. Después de todo, la filosofía y el pensamiento crítico son la madre de todas las ciencias, y no desarrollar su educación significa limitar el potencial de aprendizaje de las niñas y niños que pueblan nuestra escuela. Sin embargo, la presidenta de la junta de historia griega y romana de la universidad se enoja cuando las Guerras Púnicas se ven afectadas, porque nota que las horas de historia de la escuela italiana se han reducido con los años.

Comencemos con la arquitectura del proyecto escolar. ¿Por qué adjunto un plan de estudios como el de la escuela que tenemos hoy y no diseño una escuela flexible como la de la tradición anglosajona? Una escuela que no se mete en el canal como lo hace la escuela italiana hacia una escuela secundaria especializada, en la que te conviertes en técnico, humanista o científico, sino que te permite hacer una elección eligiendo disciplinas en el plan de estudios en polos opuestos según sobre la situación, pero también la curiosidad que tenía a esa edad. También un elemento fundamental para estimular la trayectoria de crecimiento de niños y niñas. El mundo de hoy requiere el matrimonio del lado humano y el lado científico, entonces, ¿por qué no permitir que un estudiante de secundaria tome un curso de literatura mientras estudia matemáticas y, en cambio, lo dirija a una ciencia o clásicos donde se hace uno u otro? En una conferencia en Bocconi, el abogado Brad Smith, presidente de Microsoft durante seis años, lamentó a las nuevas generaciones de estudiantes que solo estudiaron Artes liberales (Historia, Ciencias Políticas, Economía y Derecho) Ni siquiera Ciencias de la Computacióne instó a los estudiantes a abrazar el segundo sin renunciar al papel formativo básico del primero.

Al final, ser analfabeto después de la guerra significa no conocer el idioma italiano. Los analfabetos del siglo XXI son aquellos que no conocen más que su lengua materna, necesaria para el diálogo en sus tierras, la preservación y popularización de sus raíces y cultura, el inglés y la programación digital. Aparte de las humanidades y las ciencias fundamentales, ¿qué generaciones crearíamos si no pudieran conversar en el nuevo idioma esperanto del mundo, el inglés, y si no pudieran conversar con las máquinas de inteligencia artificial que las rodearían? Aquellos que tuvieron la suerte de estudiar hace años eligieron la ciencia, los clásicos o tomaron una decisión técnica. Los tiempos lo permiten. El futuro ya no permite eso. Estamos tratando de que las generaciones futuras puedan gobernar su futuro.