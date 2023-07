«La entrada de Ucrania en la OTAN sería una garantía contra la bomba atómica de Putin» – Corriere.it

De nuestro corresponsal Cómo- â€oeLLa propaganda del Kremlin no pudo hacer más que presentar la cumbre de la OTAN en Vilnius como un fracaso para Ucrania. ¿Estábamos esperando algo diferente?”, responde con calidez. Myjailo Podolyak A nuestra pregunta sobre cómo juzga los comentarios de Moscú. El asesor político más famoso del presidente Zelensky analiza el estado de las relaciones entre su país y la OTAN.

¿Cómo lees la reacción rusa? • Pruebe tres elementos. Primero: el Kremlin observaba de cerca la cumbre, temiendo sus opciones. Segundo: tienen miedo de la OTAN. Temen la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN, porque destruiría los mitos básicos de Rusia tal como la entienden para controlar a la población. En tercer lugar, están satisfechos de que aún no se haya cumplido el tema central de la adhesión de Ucrania a la alianza.

¿Y, qué piensas? «Me parece que se hizo de manera racional y pragmática. Mientras estemos en guerra, obtendremos la ayuda que necesitamos para luchar. Después de la guerra vendrán las especificaciones legales. Aunque no hay una invitación clara de Vilnius por nuestra membresía legal en la coalición, hemos registrado apoyo militar Garantizado a largo plazo. Los suministros se priorizarán de acuerdo con nuestras necesidades, junto con el aumento de la gama de armas y la aceleración de las entregas de cada país aliado. Paralelamente, estamos reformando nuestro fuerzas armadas, entrenándolas según los estándares de la OTAN y compartiendo inteligencia».

¿El punto principal? «No es del todo realista esperar unirse a la OTAN mientras continúan los disparos. Pero entonces, quedarse en el frente del Atlántico no será una moneda de cambio con Rusia».

Zelensky parecía molesto el primer día de la cumbre. Luego suavizó el tono y agradeció a los aliados por la declaración de cierre. ¿Como lo explicas?

• Vivimos en un período muy sensible de la política ucraniana en el contexto de la transformación del sistema de seguridad global. La naturaleza emocional de las reacciones ucranianas expresa nuestra tragedia nacional para nuestros socios. A través de interpretaciones racionales y transmisiones de emociones en nuestro drama, podemos destruir los restos de las simpatías asesinas pro-rusas que aún habitan en algunos sectores de las élites occidentales. Agradecemos a los socios. Sin embargo, esperábamos que un diseño de política más diplomático, legal y de información indicara claramente que Rusia no tiene el poder de influir en las elecciones globales de la alianza. Hay que decir francamente que Rusia perderá esta guerra. No cabe duda, de lo contrario sería una derrota para el derecho internacional. Desafortunadamente, notamos que las peculiaridades burocráticas y la falta de voluntad para asumir responsabilidades más o menos básicas se han ido.