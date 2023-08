La enfermera se quita la mascarilla para beber, y el médico jefe marca el 112

Publicado en 20/08/2023 16:11

estamos en delirio, o tal vez más allá de eso. Esto es lo que pasa cuando se envenenan los pozos, como dicen: por un período de más de dos años De la amplia cobertura mediática dada a impostores y derrotistas y desastres en la República Árabe de Egipto Enfermedad del coronavirus dejó una fuerte huella. Puede pasar, y ya pasó en el Hospital Alessandro Manzoni Lecoeste Básico Contacto 112 Porque una enfermera se fue temporalmente mascarilla. a Bebiendo Y para Él come Galleta (una). Es tan curiosa la noticia que, aunque ya no nos sorprendía nada, al principio dudábamos de su fiabilidad. En cambio, todo es cierto. Leemos, entre otras cosas, sobre AssoCareNoticiasBoletín de Profesiones de la Salud, que se remonta al pasado jueves 17 de agosto. El médico jefe llame inmediatamente a la policía al número de emergencia uno 112. Si policía Inmediatamente fue al hospital solo porque los agentes de emergencia lo tenían. incomprendido: La sensacional historia del Médico Jefe fue interpretada como un pedido de auxilio ante los arranques de ira de algunos de los familiares de un enfermo, como, por desgracia, suele ocurrir. (Seguir leyendo después de la foto)

>>> «¡Tienen razón!» Europa frena a Meloni y condena a los italianos a pagar más impuestos

intervención policial

Una vez en el lugar, los policías tuvieron que tranquilizar al médico paranoico, explicándole que por ahora, afortunadamente, no se debe usar mascarilla. No constituye delito y su trabajo No representa una amenaza para la salud pública. Así es: la policía tuvo que explicarle eso a A.J. Director médico. Más allá del pánico injustificado, absolutamente injustificado si tenemos en cuenta que incluso parade La emergencia del Covid ha terminado oficialmente, a lo sumo ese podría ser el único desenlace posibleofensa disciplinaria. (Seguir leyendo después de la foto)

>>> «La reunión secreta de los más poderosos de la tierra». Mario Giordano lanza la bomba (VIDEO)

«descanso legítimo»

Sin embargo, no es seguro: el trabajo de la enfermera, de hecho, habría estado motivado por la brevedad. romper Trabajo, afirma, y ​​por eso Aadi (Asociación de Defensa de Enfermeras), con el objetivo de brindarle asistencia legal a la pobre enfermera. Lo defenderá de ser acusado de violar el protocolo anti-Covid, alegando en concreto que el gesto se produjo durante descanso legítimo un trabajo.

También te puede interesar: «¡Beso de verano!» Casi una crisis diplomática y un desencuentro absurdo. Qué pasó (fotos)