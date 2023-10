“La enfermedad me hizo comprender la importancia del tiempo y la salud mental”.

Federico LucíaEn arte FedezAyer estuvo como invitado en un nuevo episodio del programa. Como está el climael programa que presenta Fabio Fazio.

Poco antes de la transmisión, anunció en sus canales sociales:

Será una entrevista en la que hablaré de un tema que para mí es muy importante, de cosas de las que nunca antes había hablado públicamente. Estoy muy nervioso. Quiero hacer una pequeña introducción, para señalar algunas cosas: Es posible que durante la entrevista, cuando hablo de ciertas cosas que me pasaron, empiece a tartamudear. Si me ves tartamudeando, no te preocupes, estoy bien. Hablar de ciertas cosas me hace hablar de forma errática de vez en cuando. Pero todo es normal.

Durante su larga entrevista con fazio De hecho, el rapero se pronunció por primera vez sobre un tema muy importante: la salud mental. Esto es lo que dijo:

¿La imagen que la gente tiene de mí coincide con mi identidad? Buena pregunta. Depende del período. No siempre reflejo lo que se dice de mí. Más que el público, algunos periodistas y comentaristas me pintan como algo que no soy. A menudo respondo porque él es más fuerte que yo. Pero, como me dijo usted y mi esposa, a veces sería mejor quedarse callado.

Luego continuó:

La enfermedad me hizo comprender la importancia del tiempo y cómo una herida necesita tiempo para sanar. Me hizo comprender mucho sobre la importancia de la salud mental y cómo este tema es una emergencia tangible. Después del último episodio el miedo volvió un poco, no esperaba volver a arriesgar mi vida en tan poco tiempo, piénsalo un poco, es inevitable.

FedezA lo largo de estos años no ha ocultado que ha entablado cierta relación con… Gianluca VialliFalleció en enero pasado después de una lucha contra el cáncer de páncreas. Y aquí, de la manera más conmovedora, el rapero también lo recordó de la siguiente manera:

Cuando descubrí que tenía cáncer de páncreas, busqué ensayos en humanos y la única entrevista que pude encontrar fue con él. Tuve mucha suerte de tener algunos conocidos en común, así que antes de ingresar en el hospital pasamos horas hablando por teléfono. Es increíble cómo alguien que está pasando por una tragedia, se toma el tiempo para consolar a alguien que no conoce de nada. Esto dice mucho sobre quién es Gianluca Vialli. Lo veo y quiero llorar, y nunca antes lo había visto en persona. Me gustaría decir que la enfermedad me hizo una mejor persona, pero la verdad es que no fue así. He tenido otros problemas de salud mental y aún no he mejorado como persona, pero estoy trabajando en ello.

La referencia entonces era inevitable. Selvagia Lucarelli Que presentó indirectamente hace unos meses. Fedez subordinado «Narcisista patológico«…Siempre lo mismo después del lanzamiento del tráiler de la serie de televisión».Veraignese 2» añadió:

Grabar y publicar una sesión de psicoterapia no normaliza la psicoterapia. Debemos dejar de utilizar el verbo “normalizar” para enmascarar las más diversas formas de narcisismo/excitabilidad/incapacidad patológica para mantener una esfera privada.

Aquí está la respuesta de su marido. Chiara Ferragni:

En ese momento, una periodista que ya no era periodista se refirió a mí como narcisista patológica, y me dio un diagnóstico completo, como si fuera médico, pero usó esa expresión como sinónimo de porquería. En cambio, la persona que debería estar familiarizada con las palabras utiliza patología para hacer un diagnóstico involuntario.

Durante su extensa entrevista con Como está el clima, Fedez También quiso enviar un mensaje directo al Primer Ministro. Georgia Meloni. Inmediatamente después Por su última experiencia en el hospital, que casi le cuesta la vida, El rapero entendió que se trataba de una verdadera emergencia, sin embargo, no se habló mucho del tema pero debía resolverse. Por eso pidió específicamente al gobierno que no reduzca la recompensa psicológica:

Mi amiga me aconseja contar mi experiencia. Entonces le conté a Aldo Cazzolo, periodista del Corriere della Sera, mis experiencias con los antidepresivos y los medicamentos psicotrópicos. Este no es sólo mi problema. Los datos del Istat indican que en Italia hay dos millones de adolescentes que padecen trastornos mentales. El gobierno lo sabe, pero nadie habla de ello. Quiero decir una cosa. Este nuevo gobierno ha reducido la remuneración de los psiquiatras, que antes era insuficiente. De 25 millones de euros ha pasado a 5. Melonie, no recortes el dinero. A través de mi fundación me gustaría abrir un centro comunitario para jóvenes y brindar apoyo gratuito.

al final, Fedez Aprovechó para responder a algunos rumores sobre su presencia al día siguiente. Festival de San Remo. Todo empezó después de una broma que hizo. Fiorello Lo que hizo que los fans pensaran eso. Fedez Será el nuevo director artístico en la próxima temporada del Festival de Canto. Esto es lo que dijo el rapero:

Ya estaba dormida y me desperté cuando mi abuela me llamó y me dijo: “Federico me enteré que vas a ser director artístico«, Están todos felices. Le dije que no soy yo, luego escuché la entrevista de Fiorello y ella reconoció mi voz. Pero él no es un imitador, es alguien que tiene una voz como la mía. ¿Soy director de arte? Guapo, aquí estoy.

«Lo pensé… La idea de Fiorello es bonita: ¡sería genial ser el director técnico de San Remo! Pero Fiorello tiene que liderarlo…»

