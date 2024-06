como en Corea del Nortevisitas Ponlo adentro en Vietnam Ocurrió con gran fanfarria, subrayando el papel estratégico, económico y político que desempeña Moscú en países que alguna vez estuvieron muy cerca de la Unión Soviética. Pero la popularidad de Vladimir Putin, que sigue creciendo a pesar de las sanciones occidentales, va mucho más allá de sus viejos amigos en la Unión Soviética. Durante al menos una década, la diplomacia de Putin ha tenido la intención de tejer con éxito una red de alianzas y cooperación económica global utilizando una rama de la industria energética, una rama de la industria energética. Nuclear. El maestro tejedor es rosatumCorporación Estatal de Energía Nuclear.

Rusia es uno de los mayores productores de energía nuclear del mundo, ya que actualmente satisface casi una cuarta parte de las necesidades eléctricas nacionales, pero no es el mayor. En el ranking, Moscú está detrás de Estados Unidos, Francia, China y Japón. . Sin embargo, está claro que Rusia es líder en exportación de tecnologías y plantas para la producción de energía nuclear. Entre 2012 y 2021 19 reactores nucleares Quince de ellos iniciados por Rosatom estaban ubicados en países extranjeros, y en el mismo período China inició 29 de ellos, de los cuales sólo dos estaban en el extranjero.

A diferencia de otros grandes productores, el horizonte de Rosatom va más allá de las fronteras nacionales, donde se introduce Penalizaciones No lo disminuyeron. Moscú sólo perdió un contrato con Finlandia Construir una fábrica en Hanhikevi que se suponía que comenzaría en 2023, pero la fábrica húngara que comenzó en 2014, la fábrica turca y todas las demás continuaron. Prueba de ello es la tendencia de los beneficios de Rosatom procedentes de proyectos extranjeros: a finales de 2023 eran iguales a $16,2 mil millonesmas dioses 11.800 millones de dólares Se espera que continúe la tendencia alcista, que ha duplicado los beneficios en diez años, con previsiones que apuntan a 58.000 millones de dólares anuales hasta 2030 gracias a la penetración de mercados estratégicos como África. Y Como Rosatom es una empresa estatal, la mayor parte de los beneficios cubren los costes operativos y las contribuciones estatales, en resumen, acaban en las arcas del Estado.

No faltan compradores incluso entre países que, a diferencia de Vietnam, no tenían relaciones especiales con la antigua Unión Soviética, por ejemplo Zimbabwe, Mali e Italia. Burkina Fasoel Brasil. Es fácil decir por qué: Rosatom les ofrece el paquete completo, desde el diseño hasta la construcción y la gestión de la planta, incluida, por supuesto, la financiación a precios muy bajos. Con sólo el 10% del gasto, países como Bangladesh, Uzbekistán y Turquía pronto tendrán plantas nucleares. Hecho en Rusia. Ninguno de los principales productores de energía nuclear puede competir.

La construcción de plantas nucleares requiere períodos muy largos, décadas, un período de tiempo suficiente para ampliar la cooperación económica. Esto es lo que Putin ha estado haciendo en todo el mundo durante años. En 2023, con la finalización del centro de investigación nuclear en Bolivia, Moscú firmó un acuerdo con el gobierno para extraer litio, el mismo año en que comenzaron las negociaciones con Nicaragua, Uzbekistán y Tayikistán para construir centros médicos. La visita a Vietnam forma parte de esta estrategia, Resultará en nuevos acuerdos económicos Que se firmará en el contexto de la construcción de la primera central nuclear del país, conocida como Nueve segundosPor una filial de Rosatom.

El esquema no cambia de un país a otro. En India, Rosatom construye la estación Kudankulam Moscú firmó recientemente un acuerdo para aumentar el número de unidades. Sobre la base de estos acuerdos, los dos países firmaron una alianza económica más amplia, a pesar de las tensiones entre China e India y la amistad entre Moscú y Beijing.

La diplomacia nuclear no sólo parece resistente frente a las sanciones occidentales, sino que lo demuestra Gran habilidad En la superación de obstáculos diplomáticos entre diferentes países, especialmente los emergentes, que pertenecen al Sur Global. Por lo tanto, el amigo de mi enemigo ya no es automáticamente mi enemigo. La red que Rosatom está tejiendo inteligentemente evita este tipo de pensamiento porque conecta a los agentes con el centro, con el Kremlin, cumpliendo así el sueño nuclear de estos países con poco dinero. Desde esta perspectiva, es irrelevante si Moscú es amigo o aliado de su enemigo. Se trata de una nueva construcción diplomática, que no pretende crear un bloque, por ejemplo el bloque occidental o el antiguo bloque soviético, sino más bien crear un bloque. Gran red de malla Tejido por un solo país, incluso en el aislamiento de las sanciones, la Rusia moderna.