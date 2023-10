La diabetes y el medicamento en aerosol que salva vidas se pagan: protestas en Cerdeña

Cuestiones burocráticas. Los diabéticos son los que pagan. “Nos enteramos con horror que, por decisión de la FIFA emitida el 10 de octubre (publicada en el Boletín Oficial el 23 de octubre), era… Se dispuso trasladar Baqsimi (glucagón en la versión en aerosol nasal) a la categoría C, es decir, pagado. Este parece ser un paso obligatorio, como cree Lilly, el fabricante. «Ha vendido este medicamento a otra empresa que aún no tiene oficina en Italia y, por tanto, no puede proceder a renegociar el precio con Aifa».

La denuncia procede de la asociación de pacientes de Cerdeña, Diabete Zero Odv, en una nota en la que dice estar preocupada “Actualmente, sólo se puede proporcionar gratuitamente glucagón inyectable.

A pesar de recibir garantías “de que Lilly se asegurará de que este medicamento que salva vidas siga estando disponible durante este período de transición”, la asociación explica que “la versión en spray ha hecho que administrar el medicamento a los niños sea mucho más fácil, no sólo por parte de los familiares sino también por parte del personal de la escuela. «De hecho, nuestra Asociación actualmente está comprometida con promover al máximo la inclusión de niños y jóvenes con diabetes en las escuelas. Durante esta actividad surgieron algunas dificultades e inquietudes respecto, sobre todo, a la administración de medicamentos y al manejo de la hipoglucemia y la hiperglucemia”.

«Ya hemos expresado nuestras preocupaciones al distrito, que se mostró inmediatamente sensible y está considerando una solución», afirma Diabete Zero Odv. “También creemos que es conveniente estudiar medidas a nivel nacional que, en estos casos, permitirían que el período del medicamento permanezca en la Categoría A por un período transitorio. También apelamos al sentido moral de las empresas farmacéuticas para garantizar que sus decisiones legítimas no se traduzcan en inconvenientes más o menos graves para los pacientes”.

