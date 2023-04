La decisión es definitiva y no la volveremos a ver.

Renault ha acostumbrado al mercado automotriz y de componentes a selecciones fuertes. Esta vez, también, no fue diferente.

Renault es una de las empresas más importantes en el sentido más amplio de la industria del automóvil. Hablamos de una marca capaz de marcar a generaciones enteras de automovilistas y entusiastas de las 4×4 con su infinidad de ideas e ingenio. Si Renault se convierte en la empresa que es hoy, gran parte del crédito también se debe a la capacidad de la marca francesa para tomar decisiones sólidas.

Como la reciente decisión que ha sido muy discutida en las últimas horas y que pone a la compañía en entredicho en una posición de completa renovación de cara al futuro de la industria del automóvil.

La elección es definitiva, no hay vuelta atrás. Entonces, descubramos el paso final de una de las marcas europeas más famosas, nobles y veneradas de todos los tiempos. Ciertamente no se toma en serio. Pero sabes que el tiempo pasa y no puedes quedarte como estaba.

Renault, este modelo ya no existe: la elección final

Sí, Renault Twizy interrumpe la producción. Se trata de un quad eléctrico producido a partir de 2011, que pertenece al proyecto ZE (Zero Emissions), con un coste de varios miles de millones de euros y destinado a construir modelos sin impacto medioambiental. En 2010, Twizy se presentó en el Salón del Automóvil de París.

Un vehículo disponible con dos motores, ambos totalmente eléctricos y equipados con un motor asíncrono. El motor más potente es capaz de entregar hasta 17 caballos de fuerza y ​​una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. La autonomía es de unos 100 kilómetros, y se puede realizar una recarga completa en unas tres horas. Las dimensiones son muy limitadas: 2,3 metros de largo, 1,2 metros de ancho y 1,4 metros de alto. En ningún caso el peso debe superar los 400 kilogramos.

Un automóvil diseñado para la ciudad que ciertamente hizo historia reciente de Renault a su manera. Ahora será enviado a la banca para dejar espacio a otro auto.. Renault ya tiene las ideas claras para el futuro. Y si Twizy no tiene nada más que darle a la marca francesa, la alternativa ciertamente tiene un stock crucial para lanzar en los próximos años.

Reno: Basta de Twizy, ahora es su turno.

Mobilize, la división de Renault dedicada a los servicios de movilidad sostenible, lo tiene Presentado en el salón Mobilize Duo de París. Este es el heredero de Twizy. Basado en el propio concept car, integra tanto el aspecto como los asientos colocados uno detrás del otro. El deseo, propio de decir la verdad, es ofrecer al mercado una forma ágil de transitar por las calles urbanas sin demasiadas preocupaciones. 100% electricidades accionado por un motor ubicado en la parte trasera y alimentado por una batería que promete una autonomía de 140 km.

Con tracción trasera, el “nuevo Twizy” se ofrece en dos variantes: la primera es apta para personas de al menos 14 años que no superen los 40 km/h; El segundo es apto para aquellos con permiso de conducir B y tiene una velocidad máxima de 80 km/h. En cuanto a las dimensiones, el dúo mide 2,43 metros de largo, 1,30 de ancho y 1,46 de alto.

No hay escasez de soluciones inteligentes en Mobilize Duo; En los laterales del habitáculo encontramos espacio para dos trolleys de cabina. También se puede acomodar una silla de ruedas plegable. Se puede operar sin llave y con un poco de ayuda de un teléfono inteligente. El coche estará disponible tanto para particulares como para empresas y podrá ser utilizado recurriendo a alguna de las tres fórmulas de alquiler desarrolladas por la propia Mobilize, que se caracterizan por su alta flexibilidad. El coche urbano llegará al mercado a finales de 2023. ¡Adiós Twizy, es hora de duetos!