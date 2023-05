La decisión de María de Felipe

Esto sucedió antes de este año, pero nunca hace tanto tiempo: Hombres y mujeres cerca Concluyó la vigésima séptima sesión de la actual temporada televisiva. Emocionante decisión antes maria devilipiSegún el blog de TV: La última entrega de Passionate Dating está programada para viernes, 12 de mayo el siguiente. el telón cae dos semanas antes de lo habitual; Algo así sucedió en 2012 cuando el programa finalizó el 18 de mayo.

hablando sobre Canal 5 PM Se afirma como líder de la estas escuchando la televisionA diferencia del concurso de talentos de María De Felipe que este año perdió mucha audiencia a plena luz del día. hombres y mujeres Rompió, en varias ocasiones, el muro del 30% de share con valores absolutos que superaban por completo algunos de los datos del prime time de la televisión italiana. La participación media ronda el 27%, con aproximadamente uno de cada dos sintonizadores de TV conectados de 14:45 a 16:10 en Canale 5 en el grupo demográfico de 15 a 34 años.

Hombres y mujeres cerca: ¿Luca Davry no recoge a nadie? drama

Actualmente estoy en el trono. Nicole Santinelli Y luca davry. En las últimas semanas, la entrenadora rumana ha demostrado que siente un especial interés por Andrea. ¿Será su elección? Durante su viaje, no ocultó sus sospechas: la rubia tronista está realmente desgarrada y los pensamientos sobre ella son confusos. Andrés Foreglio que llega Carlos Alberto (Recientemente revelaron antecedentes sobre su vida privada). Por otro lado, el ex náufrago de la famosa isla se dejó llevar más por Alessandra. Hay muchos rumores sobre La elección de Luca d’Avre para hombre y mujer: joven no va a elegir a nadie? Alice Bologna parece tener pocas esperanzas de ser su pareja.

María de Felipe cierra el libro ‘Hombres y mujeres’ y se dedica a La isla de las tentaciones

dominaráVerano 2023 Isla de la Tentación en Canal 5. Después de dos años sin acuerdos, Banijay volvió a ceder los derechos de orquestación a Fascino di Maria De Filippi. Una vez que se cierren las puertas de la actual edición masculina y femenina, el personal podrá dedicarse por completo a la creación de la nueva edición del Viaje de los Sentimientos que volverá a estar a cargo de Filippo Bisiglia. El elenco sigue abriéndose: Pueden participar parejas de hasta 35 años que no tengan hijos en común, estén en crisis o busquen un equilibrio amoroso perdido.