La cumbre nació en Vilnius, Georgia Meloni y Biden también en Lituania: las últimas noticias en vivo

Presidente Zelensky contra la OTAN antes de llegar a la cumbre de Vilnius: «Es inaudible y absurdo que no haya un calendario para la adhesión de Ucrania a la alianza». El secretario general Stoltenberg congeló las expectativas: «No hay un calendario para el proceso de entrada, se invitará a Kiev cuando las condiciones sean las adecuadas. Listo para desplegar 300.000 fuerzas expedicionarias». Al margen de la cumbre, el primer ministro Meloni se reunió con el primer ministro británico Sunak y el presidente turco Erdogan: «La coherencia, como ella dijo, es el arma más efectiva», dijo. Ministro de Defensa ruso, Shoigu: «Si Estados Unidos proporciona municiones en racimo, las Fuerzas Armadas rusas se verán obligadas a utilizar armas similares». Portavoz del Kremlin, Peskov: «Es una cumbre antirrusa».





"Il Giappone e la Nato condividono valori e obiettivi strategici e devono approfondire i legami. Vedo dunque con favore il nostro recente accordo di cooperazione: oggi vogliamo avere discussioni approfondite sull'Indopacifico". Lo ha detto il premier giapponese Fumio Kishida arrivando al summit della Nato a Vilnius.

\»Il Giappone e la Nato condividono valori e obiettivi strategici e devono approfondire i legami. Vedo dunque con favore il nostro recente accordo di cooperazione: oggi vogliamo avere discussioni approfondite sull’Indopacifico\». Lo ha detto il premier giapponese Fumio Kishida arrivando al summit della Nato a Vilnius.

«,»postId»:»46b95a90-049c-4fea-aa63-b3ad273a2feb»},{«timestamp»:»2023-07-12T05:39:46.529Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-12 07:39:46+0200″,»altBackground»:false,»title»:»A Vilnius atteso bilaterale Zelensky-Biden»,»content»:»

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha in programma una serie di incontri bilaterali con i leader della Nato, a margine del vertice dell’Alleanza a Vilnius. Lo riporta il Guardian. Zelensky parteciperà alla sessione inaugurale del Consiglio Nato-Ucraina, un organismo istituito per rafforzare le relazioni tra Kiev e i 31 membri dell’Alleanza. Si vedrà separatamente poi con il presidente Usa, Joe Biden.





»,»postId»:»658f875e-3b7a-432c-93ae-b4a8a7dd1a91″},{«timestamp»:»2023-07-12T04:23:40.065Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-12 06:23:40+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Kiev, \»la Nato non tenga l’Ucraina in un limbo sull’adesione\»»,»content»:»

La Nato non dovrebbe tenere \»l’intera situazione e l’Ucraina in un limbo quando si tratta di adesione\»: lo ha detto ieri il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un’intervista a Bloomberg Television. Il commento segue la dichiarazione del Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al termine del primo giorno del vertice di Vilnius, secondo cui la Nato estenderà all’Ucraina l’invito ad entrare nell’Alleanza quando gli alleati saranno d’accordo e \»le condizioni saranno soddisfatte\». Kuleba ha sottolineato che c’erano già tutte le condizioni per far sì che l’Ucraina ricevesse un invito formale dagli alleati della Nato durante il vertice di Vilnius

Dalla lotta al terrorismo, alle armi, fino al sostegno all'ingresso nell'Ue di Ankara. Alla vigilia del summit di Vilnius dell'alleanza atlantica, durante un incontro trilaterale promosso dal segretario generale Jens Stoltenberg è stata trovata l'intesa che ha portato alla rimozione del veto turco all'ingresso di Stoccolma nella Nato. Ecco i punti principali

Dalla lotta al terrorismo, alle armi, fino al sostegno all’ingresso nell’Ue di Ankara. Alla vigilia del summit di Vilnius dell’alleanza atlantica, durante un incontro trilaterale promosso dal segretario generale Jens Stoltenberg è stata trovata l’intesa che ha portato alla rimozione del veto turco all’ingresso di Stoccolma nella Nato. Ecco i punti principali

«,»postId»:»9dce8b63-e0bc-4e46-beb8-1faad18cbbc5″},{«timestamp»:»2023-07-12T04:20:20.010Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-12 06:20:20+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Nato, cosa è l’Alleanza Atlantica e quali sono i Paesi membri»,»content»:»

L’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord è stata creata nel 1949 con il Patto Atlantico di \»difesa collettiva” contro un attacco sovietico. Negli anni i Paesi membri sono diventati 31, con l’adesione della Finlandia ratificata ad aprile 2023. Un futuro allargamento con l’ingresso dell’Ucraina è stato una delle cause che ha scatenato il conflitto tra Kiev e Mosca. L’APPROFONDIMENTO

«,»postId»:»401c9045-26c2-4c06-83e5-df230c84087b»},{«timestamp»:»2023-07-12T04:20:06.394Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-12 06:20:06+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Medvedev: \»Vertice Nato avvicina la Terza guerra mondiale\»»,»content»:»

I risultati preliminari del vertice della Nato di Vilnius avvicinano la Terza guerra mondiale. Lo scrive su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. \»L’Occidente, completamente impazzito, non poteva pensare ad altro. Prevedibilità ai massimi livelli, fino all’idiozia. È un vicolo cieco. La Terza guerra mondiale si avvicina\», ha dichiarato, aggiungendo che questo significa che \»l’operazione militare speciale continuerà con gli stessi obiettivi\», uno dei quali \»è impedire al gruppo nazista di Kiev di aderire alla Nato\».

«,»postId»:»ae1f3a30-b6d0-44c4-aa96-61b914cfeae6″},{«timestamp»:»2023-07-12T04:19:48.874Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-12 06:19:48+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Nato, cos’è l’articolo 5 sulla difesa collettiva e quando può essere attivato»,»content»:»

La clausola di difesa collettiva dei Paesi membri è contenuta nel Trattato istitutivo dell’Alleanza e recita: “Le Parti convengono che un attacco armato contro uno o più di loro in Europa o Nord America sarà considerato un attacco contro tutte le parti\». E un attacco rivolto a uno Stato Nato legittima qualsiasi azione considerata necessaria, \»ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale\». COSA SAPERE

«,»postId»:»7fd388fa-ba2b-411f-bfef-0389eddddc84″},{«timestamp»:»2023-07-12T04:19:35.106Z»,»timestampUtcIt»:»2023-07-12 06:19:35+0200″,»altBackground»:false,»title»:»Medvedev: \»Probabile Ucraina non entrerà mai nell’Alleanza\»»,»content»:»

\»Molto probabilmente\» l’Ucraina non entrerà \»mai\» nella Nato, ma i Paesi membri dell’Alleanza \»hanno paura di dirlo ad alta voce\». Lo ha scritto su Telegram il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, commentando i \»risultati preliminari\» del vertice di Vilnius. Secondo Medvedev la decisione di aumentare l’assistanza militare al \»regime\» di Kiev porta a \»un vicolo cieco\», mentre \»la terza guerra mondiale si avvicina\».

