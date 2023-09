La cuestión son las últimas novedades de hoy, 12 de septiembre de 2023.

«El 11 de septiembre, las fuerzas ucranianas continuaron las operaciones de contraofensiva en las regiones de Donetsk y Zaporizhzhia y avanzaron hacia la región de Bakhmut y la parte occidental de la región de Zaporizhzhya». Así lo escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), y añade que, según información del ejército ucraniano, “durante la semana pasada se liberaron 2 kilómetros cuadrados de territorio en dirección a Bakhmut y se hicieron avances cerca de Klyshchevka y Andrievka.

Leer también

«El 11 de septiembre – continúa el grupo de expertos estadounidense – las fuerzas rusas continuaron su ofensiva en la línea Kubyansk-Svatov-Kremina y avanzaron en dirección a Kubyansk. Los vídeos de geolocalización publicados el 11 de septiembre muestran que las fuerzas rusas avanzaron cerca de una franja de bosque. Al noreste de Sinkivka”.

Putin: El contraataque en Kiev no da resultados

Según el presidente ruso, Vladimir Putin, el contraataque ucraniano «no está dando resultados» y las fuerzas de Kiev están sufriendo numerosas pérdidas, con muertos y heridos. En su intervención en el Foro Económico de Vladivostok, Putin también expresó su creencia de que una vez que Kiev se encuentre a punto de agotar sus recursos, tal vez «querrá iniciar conversaciones de paz».

Moscú: «Kiev atacó a Enerhodar en represalia por los resultados electorales»

Varios drones atacaron la ciudad de Enerhodar, ubicada en la parte controlada por Rusia de la región sur de Zaporizhzhya, donde se encuentra la central nuclear más grande de Europa. Alexei Likhachev, jefe de la corporación nuclear estatal rusa Rosatom, informó que ayer dos drones ucranianos fueron interceptados y otros cuatro drones realizaron ataques pero no causaron ningún daño.

Likhachev describió los ataques con aviones no tripulados como una respuesta a las elecciones del domingo en la parte de Zaporizhia controlada por el ejército ruso. Los observadores internacionales describieron las elecciones como una farsa y dijeron que no fueron ni justas ni libres. Los resultados, en los que el partido del Kremlin resultó ganador aplastante, no fueron reconocidos internacionalmente.

Inteligencia GB: «Rusia revisa las defensas aéreas de Moscú»

Rusia ha «recalibrado sus defensas aéreas de corto y medio alcance alrededor de Moscú» en las últimas semanas para defenderse de los ataques con aviones no tripulados. Así lo escribió el Daily Intelligence Bulletin británico, añadiendo que los cambios también pueden servir para tranquilizar a la opinión pública.

El boletín señala que desde principios de septiembre han aparecido imágenes que muestran los sistemas de defensa aérea rusos SA-22 alrededor de la capital “en torres y pendientes altas”, y señala que después de los ataques a las bases aéreas de Engels y Riazán en diciembre de 2022, Rusia había colocó el misil Sa-22 en los tejados de edificios oficiales en Moscú.