«¿La clase? Lo admito, también pensé en rendirme»- Corriere.it

usuarios más activos Gorjeo Es fácil ya saber quién es Fernanda número seisquien se convierte en la protagonista «involuntaria» -pero para muchos, mucho más que eso: «Reina»- paseo harry stiles en Campofolo.

Pero, ¿cómo les explico esto a quienes no han estado siguiendo una de las tendencias más virales de los últimos días en la plataforma de Elon Musk?

Intentamos, empezar desde el principio: porque todo empieza desde paseo De la estrella del pop y de las noticias que circulan por la red sobre los miles de fans que acamparon días antes del evento para poder conseguir un asiento en primera fila.

Vamos por orden: el sábado 22 de julio tuvo lugar en Campofolo Fiesta de Harry Styles. Según el cantante (y actor) británico, llegaron 100.000 personas de toda Italia (y del extranjero). El evento fue uno de los más esperados de la temporada, tanto que llevó a miles de fanáticos a acampar hace incluso una semana para poder ver de cerca el concierto de su ídolo. Entre ellos -el sexto, como sugiere su seudónimo por el que se la conoce- llegó al sexto Fernandaun hincha que vino de México a Italia solo para mirar Última parada en Styles love on tour. Su nombre – explica Al mensajero El día después de la fiesta – es Fernanda Dávila Viene de la Ciudad de México. Ya ha visto a Harry Styles en concierto 12 veces, incluidas 5 veces solo en México. Llegué a Reggio Emilia el 4 de julio y antes de hacer fila con otros fans fuera de Campofolo me quedé en un Airbnb. No llegó sola, sino con su amiga M. Nos dijo: “Siempre ha sido mi sueño ver el show final de Harry Styles.Pero la razón principal por la que decidimos venir a Italia para ver este concierto fue porque era el cumpleaños de mi amigo y queríamos celebrarlo con Harry”.

¿Pero cómo conociste a Fernanda? La difusión (su nombre ha sido tendencia en Twitter varias veces en los últimos días) surgió de un informe que Tg1 había asignado específicamente a varios fanáticos acampados en Campofolo durante varios días: el cuadro de video captura el momento en que me llamaron para rodar nombres (sí, se proporcionaron reglas de espera para diferentes nombres, en diferentes momentos del día, a los que Número Seis tenía que responder «Fernanda»).

El rostro de Fernanda no se ve en el video, pero la chica que interpreta el papel simplemente dice: «Sí, la hay».

El punto de inflexión decisivo llegó la mañana del concierto. Desde su cuenta de Twitter (virar de gira ferdaviila) en respuesta a otro usuario: «Mi boleto es falso, no Fernanda número seis».

A partir de ahí, se desataron los tuits comentando los rumores que circulaban: “Pero, ¿cómo podrían estar equivocados?”. «,» Todas esas horas en la fila y luego no tenía ni boleto «,» Hagamos un grupo y demos un nuevo boleto a Fernanda . La historia es extraña: ¿Cómo puede ser falso un boleto comprado en la plataforma oficial de reventa, se preguntan algunos? Y Fernanda responde: «Me acaban de decir que el escáner no reconoce el código». aún: “Que alguien me venda un boleto de cualquier sector, por favor”..

Miles de tuits (e hipótesis) después es el mismo fan quien resuelve la incógnita: «Chicos, me apunto» Sr. Dr.), completo con fotos con un brazalete redondo. Es la propia Fernanda quien lo explica. mensajero su versión de los hechos“Fue solo cuando escaneé el boleto que los hombres de seguridad me dijeron que el código de barras no se leyó correctamente para ingresar. Intenté dos veces en vano. No sé si era fake o había algún otro problema pero las personas que estaban allí fueron muy amables al explicarme la situación.Tuve que comprar otro boleto».