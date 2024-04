La campaña de JK Rowling contra la ley escocesa que castiga la transfobia: 'Arrestenme'. Respuesta policial

La transfobia de la autora de Harry Potter, JK Rowling, no conoce límites. El autor ha vuelto a la lucha contra la comunidad transgénero después de que la ley escocesa contra el discurso de odio se ampliara para incluir a quienes expresan pensamientos ofensivos contra la identidad de género. El comentario de la escritora de sagas más famosa del mundo, ya conocida por sus controvertidas opiniones sobre las personas trans, no se hizo esperar. En X (antes Twitter) creó una serie de tweets enumerando a todas las personas trans que han cometido crímenes brutales. Luego comentó: “Si persiguen a una mujer sólo porque llama hombre a un hombre, yo repetiré las palabras de esa mujer y nos pueden acusar a los dos al mismo tiempo. La libertad de expresión y de creencias terminará en Escocia, ya que la descripción correcta del sexo biológico se considerará un delito.

Respuesta de la policía de Escocia

La provocación del escritor también llegó a la mesa de la policía escocesa, que quiso responder aclarando que los comentarios sociales de Rowling no serían tratados como criminales. La policía dijo que había recibido varias quejas pero que no tomaría ninguna medida. La reacción de la autora de Harry Potter no se hizo esperar y compartió la reacción de la policía comentando en Financial: Serán tratados igual ante la ley. En varias ocasiones, Rowling ha suscitado debate sobre su cruzada contra las personas trans, hasta el punto de que sus lectores se dividen entre quienes la apoyan como escritora y quienes, a pesar de amar sus libros, no pueden evitar condenar sus posturas.

