La Cámara aprueba el Decreto Ley de Materias Primas – última hora

La Cámara de Representantes aprobó el Decreto Ley de Materias Primas Vitales. Los votos a favor fueron 152, 70 en contra y 11 abstenciones. El texto se remite al Senado para su estudio.





Los principales objetivos de esta disposición son garantizar “un suministro seguro y sostenible de materias primas vitales que sean estratégicas y garantizar el desarrollo de proyectos de importante interés público”.





Entre las medidas clave se encuentran la creación de un comité técnico permanente en el Ministerio de Empresa y Made in Italy, así como la aceleración y racionalización de la investigación. También se espera que se introduzcan tasas de producción de depósitos minerales. En particular, para las concesiones mineras relacionadas con proyectos estratégicos, se requiere una tasa de rendimiento de entre el 5% y el 7%. Está previsto que los ingresos correspondientes se repartan entre proyectos en alta mar y en tierra.





A continuación, se confía al Instituto Superior de Investigación y Protección del Medio Ambiente (ISPRA – Servicio Geológico Italiano) la tarea de desarrollar el programa nacional de exploración, sobre la base de un acuerdo firmado con el Ministerio italiano de Industria y Comercio y el Ministerio de Medio Ambiente. y seguridad energética. El Ministerio de Empresa y Made in Italy también debe controlar las cadenas de valor estratégicas, medir las necesidades nacionales y realizar pruebas de resistencia: para lograr estos objetivos existe el Registro Nacional de Empresas y Cadenas de Valor Estratégicas.



Reproducción © Copyright ANSA