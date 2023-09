La caída de Apple en Wall Street se debe a China: porque perdió 200.000 millones de dólares en dos días

El imperio Apple se estremece tras dos días negros en Bolsa. Las acciones de la compañía de Cupertino perdieron hoy más de un 3% en Wall Street, después de haber perdido alrededor de un 4% el miércoles. Resultado: Según estimaciones de los analistas, el grupo liderado por Tim Cook quemó 200 mil millones de capital en dos días. El motivo de la caída del mercado de valores fueron los rumores que se difundieron ayer desde China sobre la próxima «prohibición del iPhone». Ciertamente no para todos los ciudadanos dragón, al menos por ahora. Pero para un número notable (y calificaciones) de estos. El golpe fatal no provino de las autoridades chinas, sino por el momento de rumores en la prensa económica occidental. El primero fue Wall Street Journal Ayer escribo que el gobierno de Beijing se está preparando para prohibir a los empleados públicos utilizar el iPhone como teléfono de trabajo. Así que hoy Bloomberg Yendo más lejos, escribió que Prevención La ley de Beijing también se ampliará a los empleados de empresas estatales. Es un escenario de pesadilla para Apple, considerando que el mercado chino, incluidos Hong Kong y Taiwán, representa por sí solo el 18% de sus ingresos totales (poco menos de 400 mil millones de dólares al año). Por no hablar de China, ¿recuerdas? CNBCTambién es el país en el que se ensamblan la gran mayoría de los productos Apple. Si el ataque de Beijing es sólo la primera señal de una nueva ofensiva comercial antiestadounidense, será un verdadero dolor para el Grupo Cook. Sin embargo, la tensión sobre sus acciones llega en un momento en el que el gobierno chino no ha anunciado oficialmente ninguna medida contra Apple, algo que hasta ahora sólo ha trascendido a través de filtraciones de prensa.

Lea también: