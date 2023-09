“La belleza ayuda. «He estado comprometida con Massimo durante nueve años».

“Confundido, perturbado y encantado”. Estos son los tres primeros adjetivos que me vienen a la cabeza Verónica Gentil Cuando habla de su reacción a la sugerencia de liderazgo. Hienas Sobre Italia 1. “Entonces pensé que podría ser una bonita aventura y una forma de participar”. Pero la decisión no se tomó de inmediato. Ella no se arrojó al vacío.

“Cuando Pier Silvio Berlusconi me propuso ser el nuevo presentador de Le Iene, me quedé sin aliento. Por un lado había felicidad con mi elección, y por otro lado había miles de dudas, porque era un “algo” completamente diferente a todo lo que había hecho antes. Me tomé un tiempo y hablé de ello con mis padres y mi pareja. Pero al final decidí emprender esta aventura. y estoy aquí.»

De Stasera Italia a Controcorrente Hoy en un programa diferente, compuesto también por investigaciones que ella está dispuesta a realizar vistiendo también el uniforme de reportera. Pero pocas personas saben que Verónica proviene del teatro. “Siempre quise actuar, desde que era muy joven”, dijo a Di Più Tv. Después de graduarse, se matriculó en la Academia Nacional de Artes Dramáticas Silvio D’Amico de Roma. Después de eso comencé a trabajar principalmente en teatro”.

De repente llegó la prensa. Porque “además de actuar, siempre me ha apasionado la escritura y la política. Entonces, mientras aún actuaba, comencé a colaborar con el periódico Il Fatto Quotidiano. Todo empezó a partir de ahí.» A partir de ahí empezaron a llamarla en la televisión como comentarista. Luego se convirtió en locutora. Ahora Hiena.

Veronica Gentile no oculta que la belleza la ayudó. “Sería un hipócrita si dijera lo contrario. Hoy en día, la buena apariencia ayuda en cualquier carrera, sin mencionar que no ayuda a quienes trabajan en televisión. Pero hay pros y contras: «Si eres una mujer hermosa, tienes que trabajar el doble para demostrar lo valiosa que eres. Debes estar siempre preparada, ‘en el acto’, para evitar que la gente piense que acabas de ser elegida». .” Por tu apariencia o quizás porque eres “novia…”.

Verónica Gentile, ¿Quién es amiga?

“Durante los últimos cinco años, siempre he trabajado los siete días de la semana, incluidos los feriados. Puse el trabajo por encima de todo y me tomé muchas noches libres. No fue fácil, pero valió la pena. A mi lado tengo a alguien que me ayudó y me entiende. Sí, llevo nueve años de novios: su nombre Massimo Galimberti Se ocupa del cine y es consultor editorial. Para mí tenerlo cerca es fundamental».

