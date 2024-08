La atrevida y la bella, nuevo capítulo Sheila: ¿Qué sigue para ella después del infarto? Avances de agosto

¿Qué está por pasar en la serie de televisión más popular y de mayor duración? ¡Avísanos con antelación, te quedarás sin palabras!

Sabemos muy bien que Beautiful debutó en Italia en junio de 1990, y a partir de ese momento pasaron entre ellos muchos años y acontecimientos cada vez más complejos. Desde hace algunos años, para quien no lo sepa, se retransmite en Rai 2.

Recién en 1994 se mudó a Biscione Networks. Pero volvamos al presente. ¿Qué está por pasar con una de las heroínas de este último período, Sheila? Desplázate por las siguientes líneas para descubrirlo, quedarás completamente asombrado.

Sheila ¿qué pasará? Esto es lo que necesitas saber

En estos episodios finales asistimos a una trama muy compleja que incluye miles de giros cada día. Podemos ver eso Finn salvó a Sheila de un infarto Él confirmará que la mujer no fingía, sino que estaba realmente enferma.

Sheila estará feliz con lo que hizo su hijo pero está triste y segura de que tendrá que volver a prisión. Sí, porque después de la operación realizada por Ridge y Bill todos volverán a sus vidas excepto Sheila. Ridge también tendrá que intentar comprender que Brooke y Taylor se han hecho amigas. Tienen toda la intención de no interrumpir su relación por culpa del hombre.

Pero sus problemas aún no han terminado. De hecho, tendrás que También habló con su hijo, Thomas, que ha vuelto a trabajar en el negocio familiar Dedicándose a la esperanza del futuro. El joven pedirá disculpas a su padre por todo lo que hizo anteriormente.

Desafortunadamente, no todos están contentos con la decisión de Thomas de trabajar estrechamente con Hope. Liam y Wyatt son muy escépticos. Brooke entonces estará satisfecha con el comportamiento de Hope porque no sigue sus pasos y está convencida de que Thomas ha cambiado.

Pero todo está a punto de cambiar de nuevo, como suele ocurrir en The Bold and the Beautiful. En realidad, Thomas entra a la oficina desde Hope, quien se está probando un vestido y cambiándose detrás de la cortina. mientras Hope Mode viaja en Padana y aterriza en Thomas. Aquí viene Liam. En la oficina ve a su esposa en una situación misteriosa con Forrester.

La mujer intenta calmar a su marido pero él no parece convencido y le pregunta cuánto tiene que soportar. Evidentemente, aunque en este caso se tratara sólo de un accidente, el joven temía que surgiera algo entre ella y Thomas. ¿Que pasará ahora? ¡De momento aún no podemos saberlo pero estamos seguros que esta situación no terminará aquí!