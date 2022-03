La astrofísica ucraniana Patricia Caravio

“Veo a mi alrededor muchos científicos asombrados y temidos industriales cuando se detiene la misión ExoMars.Y como “la próxima ventana de lanzamiento hacia el Planeta Rojo será en noviembre de 2024, hay una ventana de diciembre de 2026, no quiero soñar con iniciar la misión ya que el CEO de la Agencia Espacial Europea, Joseph Ashbacher, dijo que a Reemplazar todas las piezas fabricadas por los rusos lleva tres años de trabajo”. Hablando de ello con Adnkronos está la astrofísica Patricia Caravio, directora de investigación de I.

Abogados Sin Fronteras– El Instituto INAF de Astrofísica y Cosmología de Milán, que también dirigió de 2011 a 2017. Comentando la suspensión anunciada por la Agencia Espacial Europea de la segunda misión de exploración de Marte ExoMars en la que Europa trabajó en cooperación con la agencia espacial rusa Roscosmos, Caravio lo confirma: «Quiero dejar claro que soy muy sensible a la tragedia en Ucrania, y conozco a muchos científicos ucranianos” Pero «no creo que detener las misiones espaciales europeas ayude a la comunidad científica ucraniana, muchos de ellos pierden ingresos». “Seguramente estas son declaraciones políticas y de principios, pero eso No ayudan a los científicos en Ucrania, sino que, por el contrario, hacen mucho daño a nuestra comunidad científica”, dice Caravio. “No solo llevará mucho tiempo, sino también mucho dinero ir solo a Europa en esta misión de ExoMars”. Todavía menciona al astrofísico.

caravio que ha cooperado en varias misiones espaciales internacionales y actualmente participa en la Misión Integrada Europea, en la misión Agile italiana y en las misiones Swift y Fermi de la NASA, todas ellas en órbita y plenamente operativas, Afirma que, “Después de todo, el astronauta estadounidense de la NASA regresará a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional el 30 de marzo a bordo del avión ruso SUEZ. Mientras que Europa ya no lanza la misión «ExoMars». «Todo esto» me parece difícil «de entender: es una especie de Jano de dos caras. Repito: mientras compremos gas de Rusia, no podemos detener la ciencia», continúa el científico italiano. «Entre otras cosas, esta misión a Marte era «hija», entre otros, de mi marido Nani Benami (astrofísico y expresidente de la Agencia Espacial Italiana fallecido en mayo de 2017), y de la astrofísica italiana Simonetta di Pippo (actual Directora de las Naciones Unidas Office for Outer Space Affairs ed.) que trabajó en un equipo y estudió posibles misiones para explorar Marte, así como la hija de otro exjefe de ASI, Sergio de Julio, en el cargo de 1996 a 2001″. En definitiva, son capítulos que la ciencia ha desbloqueado durante más de 20 años. También recibió el premio «Enrico Fermi» 2021 de la Sociedad Italiana de Física, dice Caravio, entre otros cargos, y es miembro del Grupo de Investigación Científica 2003. (Andrea Aquino)