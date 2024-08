La Asociación Estadounidense del Automóvil condena la «intimidación» entre Trump y Musk – noticias de última hora

El United Auto Workers (UAW), el poderoso sindicato automotriz de Estados Unidos, anunció que presentó una queja ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) contra Donald Trump y Tesla por intentar amenazar e intimidar a los trabajadores.





El UAW se está manifestando en apoyo de la candidata demócrata Kamala Harris y ha alentado a casi 400.000 trabajadores a votar por ella. Es posible que la Unión tenga un papel decisivo en estas elecciones americanas, especialmente en estados indecisos como Michigan, que es un papel esencial para la victoria en noviembre. En su denuncia, la Uaw se refiere específicamente a un intercambio entre el empresario y Elon Musk durante su conversación retransmitida en directo ayer por el Canal X. El expresidente estadounidense elogió a Musk, conocido por su intolerancia: “Eres un gran decapitador”. Golpes a sus empresas El CEO de Tesla no respondió y se limitó a reír, lo que podría dificultar que la NLRB tomara medidas. La UAW dijo en un comunicado que, según la ley federal estadounidense, los trabajadores no pueden ser despedidos por hacer huelga, y amenazar con hacerlo es ilegal según la Ley Nacional de Relaciones Laborales.





Tim Walz hizo su primera salida en solitario en Los Ángeles, donde habló ante uno de los sindicatos más importantes de Estados Unidos, la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Municipales y de Condado. “El vicepresidente y yo sabemos exactamente quién construyó este país: las enfermeras, los maestros, los empleados del gobierno estatal y local”, dijo el candidato demócrata a la vicepresidencia, haciéndose eco del típico dicho de Joe Biden: «Cuando los sindicatos son fuertes, Estados Unidos es fuerte. » El gobernador de Minnesota, de 60 años, atacó luego a sus rivales, Donald Trump y J.D. Vance, acusándolos de querer «explotar a los trabajadores para beneficio personal». El maestro y ex entrenador del equipo de fútbol de su escuela secundaria hizo un guiño a los republicanos moderados, recordando que fue «el primer miembro del sindicato que se presentó como candidato presidencial desde Ronald Reagan».



