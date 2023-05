La aplicación vuelve a funcionar. Qué pasó

Instagram caído La vuelta al mundo durante una hora y media. El apagón comenzó poco antes de la medianoche entre el 21 y el 22 de mayo (hora de Italia). Numerosos informes a nivel mundial, como lo demuestra la web especializada DownDetector. Abre una aplicación Instagram El feed estaba bloqueado y era imposible actualizarlo. Las imágenes, los carretes y las historias permanecieron inaccesibles hasta al menos la 1:30 a. m. del 22 de mayo.

Instagram caído, lo que pasó

En este momento, Meta no ha proporcionado información sobre la naturaleza de la interrupción. Como siempre sucede en este tipo de situaciones, el hashtag #InstagramAbajo Se ha vuelto viral en Twitter con miles de informes de usuarios no solo en Italia, sino en todo el mundo.

Los problemas estaban en la infraestructura de Instagram: entonces, en esa hora y media de oscuridad, los usuarios no podían hacer nada más que esperar a que los ingenieros de Meta intervinieran sobre el bug. No es necesario volver a descargar la aplicación o cambiar la conexión. Sin embargo, esto no es problema para Facebook y WhatsApp, las otras dos redes sociales del mundo Meta.

