La Antártida se está derritiendo muy rápido: la alarma

a’Antártida sí, lo es Solución también rápidamente. Una nueva investigación del British Antártida Survey da la alarma. Según lo descubierto bajo la capa de hielo de la Antártida, el agua caliente que se filtra bajo el hielo podría provocar un proceso de derretimiento no previsto por los modelos anteriores y que tendría consecuencias en el aumento del nivel del mar.

Por lo tanto, se ponen en duda las expectativas que se hicieron. calentamiento global Corre un mayor riesgo, si es posible. De ser así, se requerirá que las costas tengan una mayor capacidad de adaptación. Pero veamos en detalle qué significa eso.

¿Hemos llegado al punto de no retorno a la Antártida?

allá Capa de hielo La Antártida se está derritiendo más rápido de lo esperado. El hielo está en mínimos históricos. De hecho, los científicos han identificado un nuevo “punto de inflexión”, el umbral más allá del cual entraremos en la fase “fuera de control”.

Como ya hemos dicho, lo preocupante esAgua cada vez más caliente De océanos que se arrastran por debajo de la “línea de conexión a tierra” (el espacio entre el fondo del océano y la capa de hielo que se encuentra arriba) y provocan un derretimiento del hielo que puede llegar a un punto sin retorno.

El estudio se centra en A.BiosferaDonde el hielo del suelo se separa y comienza a flotar en el agua. De esta forma está destinado a derretirse, provocando el aumento del nivel del mar. Ocurre alrededor de las costas de la Antártida y Groenlandia.

“Las capas de hielo son muy sensibles al derretimiento en sus zonas de puesta a tierra. Hemos descubierto que la disolución de la zona de puesta a tierra presenta un comportamiento similar a un punto de no retorno, donde se produce una explosión. Cambio muy pequeño A temperatura ambiente puede provocar una Un aumento muy grande en la solubilidad. Los investigadores dijeron que la zona de estabilización podría provocar un cambio muy significativo en el flujo de hielo sobre ella.

Se producirán tantos pequeños cambios que ya no serán controlables y avanzaremos hacia un “proceso”. Fusión incontrolada“Esto es lo que explicaron los investigadores y agregaron: “Las proyecciones actuales para la Antártida y Groenlandia están subestimadas”.

Otro estudio confirma que «Día del Juicio HeladoLa Antártida está al borde del colapso debido a la fuga de agua cálida de los océanos. Este es un problema que se suma a la capa de hielo, que tiene el tamaño de México pero se está reduciendo drásticamente.

¿Qué pasaría si la Antártida se derritiera?

eso Cambio climático Si se trata de un problema urgente o no, no es nada nuevo, pero si la Antártida se está derritiendo demasiado rápido, habrá menos tiempo del esperado. No actuar podría tener consecuencias catastróficas para millones de personas que viven cerca de la costa.

Esponjas, corales y muchos otros organismos se han adaptado al ambiente frío. Subordinar Mar de WeddellEn la Antártida se ha alcanzado un nivel notable de biodiversidad que merece ser salvado de la extinción.

Con el proyecto europeo Observatorio de Biodiversidad y Cambio de Ecosistemas del Mar de WeddellEl Instituto Alfred Wegener, junto con un consorcio internacional en el que también participa la Universidad de Padua, quiere seguir de cerca en los próximos tres años cualquier cambio en este ecosistema que no se produzca en ningún otro lugar del planeta. No es casualidad que haya sido nominada por la Unión Europea y otros países para convertirse en área marina protegida.