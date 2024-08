Kopmeiners en la Juventus en vivo: las negociaciones del mercado de fichajes de hoy en vivo

12.56 p.m.

Cagliari y Mina rechazan a Arabia

Es un defensor en pleno mercado de fichajes Yerry Mina. El jugador del Cagliari tiene una cláusula de rescisión de 2 millones que vence mañana: en las últimas horas rechazó la primera oferta de los Emiratos Árabes Unidos porque tiene intención de volver a jugar en la liga competitiva, pero mucho dependerá también del salario aumenta. Las últimas horas.

12.46 p.m.

Morata habla de Juventus y Allegri

Morata, durante su presentación en Milán, también habló de la Juventus, el otro club al que está muy unido en Italia: «¿Juve? Por supuesto que no olvido el pasado. Los amigos son amigos, pero ahora estoy en Milán. Les agradezco mucho lo que hicieron por mí en el pasado, pero ahora es de otra manera». ¿alegre? No, no hablé con él porque creo que ahora no piensa en fútbol.. Pero cuando lo conozca será divertido». (Leer la noticia)

12.39 p. m.

Hellas, está hecho para Tengstedt.

Hellas Verona le cerró la puerta al delantero danés Casper tungstedt: Hoy la Generación 2000 estará en la ciudad para visitas médicas y firmas.

12.29 p. m.

Morata: «Nadie me buscaba como Milán»

«En los últimos años he tenido muchas oportunidades de volver a Italia, pero ningún equipo me quiere tanto y cuando me llamaron Zlatan y el entrenador no lo pensé. Soy una persona que necesita confianza, pero lo sé». Todavía he llegado a la cima de mi carrera, me gustaría agradecer al entrenador y al club, porque Milán es Milán”. el dijo que Álvaro Morata Durante la rueda de prensa para presentarle como nuevo jugador del Milan.

12.19 p.m.

Simeone se ve obstaculizado por el Napoli

Génova piensa Juan Simón Para sustituir a Retegui, pero el argentino está sancionado de momento por el Napoli que, de cara a los próximos partidos, sufre algún tipo de emergencia en la línea de ataque.

12.08

Juventus, Todibo se desvanece: visitas al West Ham

Jean-Claire Todibo No será jugador Juventus. defensor francés 24 años, Los bianconeri lo persiguen desde hace mucho tiempo y está dispuesto a dejar el Niza y unirse al West Ham para jugar en la Premier League. Se espera que el jugador esté en Londres para incorporarse al nuevo club y someterse próximamente a un reconocimiento médico. (Leer la noticia)

11.43 am

11:36

Nápoles, voloruncio fuera

En Nápoles la situación debe resolverse rápidamente Michael FolorunshoQue han pasado unos días desde la renovación hasta 2029 hasta el repentino fichaje por el Atalanta que se perdió de un clic. Ahora está la Lazio (pero no sólo).

11:18

Palermo, contrato de tres años con Vieri

Contrato de tres años con Palermo, hasta junio de 2027 Valerio Ferriestrenado tras la pasada temporada en la Sampdoria. Por tanto, el técnico Dionissi tiene a su disposición nuevos refuerzos para el mediocampo rosanero. Este es el tercer regreso de Ferri a Palermo, tras las experiencias de la 2013-2014, temporada que culminó con el ascenso a la Liga italiana, y la 2022-23. El centrocampista se ha unido al equipo que desafiará al Parma en la Coppa Italia en el Estadio Tardini el domingo.

11:06

La Juventus apunta a Nico González

Nico González Es el primer objetivo real de la Juve en la banda derecha, que quedará huérfano de Federico Chiesa, una figura que aún busca autor y que corre el riesgo de llegar al final del mercado de fichajes sin una idea precisa de dónde continuar. Su historia futbolística.

10.45 horas

Nápoles, saludos Cajusti

El próximo proceso que cerrará oficialmente el Napoli será la venta del jugador Jens Kagustí En el Brentford, cedido con obligación de compra por valor de 10 millones de libras, más o menos 12 millones de euros, ligada a un rescate. Está previsto que el lunes se someta a exámenes médicos.

10.30 horas

Milán, casi ha cerrado el trato con Emerson Royal

Emerson Real Acercándose a Milán. La resistencia del Tottenham está al borde del colapso, lleva días trabajando en los detalles con el objetivo de configurar un fin de semana con final feliz y predecible.

10.21 am

Bolonia, Ravalia oficialmente renovada

El Bolonia anunció que había “llegado a un acuerdo con el portero Federico Ravaglia Ampliar el contrato hasta el 30 de junio de 2028.”

10:03

Nápoles, Lukaku también con Osimhen

Napoli está tratando de tomar Romelu Lukaku Independientemente de la situación, Osimhen. Las negociaciones con el Chelsea avanzan. (Leer la noticia)

9:51

Lazio, Dia le dijo sí a Lotito

Bolai Dia Está más cerca de Lazio. Es posible que nunca se haya ido y ciertamente, como se informó, no desapareció del radar de Formillo. Hace dos días, sus agentes se reunieron en Roma Lotito y Fabiani: delantero senegalés salernitana Ha manifestado su voluntad de trasladarse. (Leer la noticia)

9:36

Roma y Smalling se abren a Arabia

Roma, pequeño El saliente ahora se ha abierto a la hipótesis de Arabia Saudita. (Leer la noticia)

9:16

Copminers y la promesa de Atalanta

Sintonizar copminerosAhora se acerca a la Juventus. Lo último sobre el trato. (Leer la noticia)

9:02

Milán