Konami explica por qué no ha rehecho el primer capítulo de la saga – Multiplayer.it

Konami da vida a la saga Silent Hill, con un sinfín de proyectos. Entre esos también Remake de Silent Hill 2Lo que puede sorprender a algunos: ¿Por qué no empezar desde el primer capítulo? La respuesta viene de Motoi Okamoto, productor de la serie. El tipo explicó sucintamente que Silent Hill es un horror psicológico y que el género se expresa mejor en el Capítulo Dos, por lo que fue la elección correcta para empezar.

la información proviene de IGN EE.UU.quien preguntó durante una entrevista: «¿Por qué empiezas con Silent Hill 2, en lugar de Silent Hill?».

Okamoto Luego respondió de la siguiente manera: «La serie Silent Hill había estado inactiva durante mucho tiempo. Konami, como empresa, quería recuperarla, y muchas de las personas que trabajan aquí querían hacer juegos de Silent Hill. El único problema fue que todos tenían ideas diferentes sobre qué era Silent Hill y por qué. Me encanta, lo que hace que sea difícil quedarse con One Direction».

«En ese momento, me uní a Konami y me preguntaron si podía dar direcciones. Acepté ponerlo todo junto y me hice cargo del proyecto, y finalmente logré que todos siguieran en la misma dirección”.

«Durante esa pausa, surgieron muchos juegos de terror independientes, algunos de los cuales estaban influenciados por Silent Hill. Si queríamos revivir Silent Hill en ese entorno, teníamos que Redefinir con decisión su identidad Como marca, se refina y se diferencia para que se destaque”.

«Cuando pensábamos en lo que era Identidad de Silent Hill, hemos llegado a la conclusión de que se trata de un auténtico horror psicológico. Y cuando le preguntas a la gente qué es el terror psicológico real, casi todos responden Silent Hill 2”.

«Decidimos que si la identidad de la marca también Terror psicológicoTeníamos que empezar con la nueva versión de Silent Hill 2. Naturalmente, algunas personas dentro de la empresa pensaron que sería mejor empezar con el primer capítulo, pero yo quería empezar este proyecto con algo que simbolizara esa identidad».

Los autores también dijeron que los gráficos de la nueva versión harán que el juego sea aún más aterrador.