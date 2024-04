Klopp: ¿Atalanta como un dentista? El mío de Liverpool, a ti también te podemos molestar. Sobre el futuro en la Liga italiana…'|Primapagina

«Queremos ganar, pero no sólo por mí, sino por el equipo». Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool En vísperas del partido de ida de los cuartos de final de la Europa League contraAtalantaprevisto para mañana a las nueve de la noche en el estadio de Anfield.

«Será un partido abierto, pero ganar no es personal. El partido de 2020 fue el comienzo de otras cosas pero no fue un buen partido, perdimos; antes no parecía que pudiéramos participar todavía en Europa». «. «Hace unos meses, pero ahora que estamos aquí queremos ganar».«Hay que ver, obviamente no apresuramos las cosas, ellos entrenaron mucho, pero solos, especialmente Diogo Jota y Alexander-Arnold, ayer lucieron bien, pero creo que ha pasado mucho tiempo sin jugar». bagético. «Alisson volverá. Necesitamos el mejor nivel posible. Usaremos su calidad nuevamente en las próximas semanas. No estoy seguro de mañana».No me preocupa la falta de banderas, hay gente pero entiendo las discusiones, es un tema interesante. Yo tampoco lo sabía. Queremos que haya gente en el campo y que el campo sea accesible para todos. Cada euro que ganamos es para el fútbol y nos autofinanciamos.La respuesta de Klopp se produjo en respuesta a una pregunta sobre la protesta que se celebrará en Anfield mañana por la noche, en la que los aficionados del equipo local no izarán sus banderas en el estadio debido al aumento de los precios de las entradas.