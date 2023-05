Kledi Kadiu muerto? Tam Tam se ha vuelto loco por la exbailarina de Amici

Tarde o temprano, todas las celebridades son víctimas de noticias falsas sobre su muerte. El último caso es que Arcilla Cadiola bailarina albanesa que hizo historia en las primeras ediciones de amigos, haciéndose famoso en toda Italia y en el extranjero. En las últimas horas, algunos diarios han dado a conocer la noticia de la supuesta desaparición de Kledi, lo que ha preocupado a decenas de miles de fanáticos.

Al darse cuenta de lo que estaba pasando, la persona involucrada intervino en Instagram para tranquilizar a todos. «Aquí escriben que me fui… No entiendo de dónde. ¿Estoy muerto? No, ¿te fuiste de Italia? No, hasta luego». Posteriormente, Clidi grabó dos videos en los que abordó este tema y con razón criticó a quienes intentaron llamarlo muerto.

Muchas advertencias para nada, jugando con la «desaparición» que en realidad no fue el caso. En resumen, alguien intentó crear revuelo utilizando el nombre del bailarín albanés, quien llegó a través de una serie de llamadas telefónicas de personas que lo conocían y estaban preocupadas por él. Afortunadamente, Kledi está haciendo un gran trabajo, como lo demuestran las historias que compartió en Instagram.