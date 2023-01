Kim Kardashian compra el crucifijo de Lady Diana en una subasta

En los Estados Unidos, como sabemos, nunca ha habido (y probablemente nunca habrá) ninguna forma de propiedad. Una nación desprovista de reyes y reinas, que sin embargo se enorgullece de tener una familia, por su fuerza y ​​claridad a menudo se la define como «real». ¿De quién estamos hablando? De las Kardashian, por supuesto. Basura, oponentes y exageración: los miembros de este clan no son tímidos a la hora de hacer alarde de su riqueza, que ganan a través de la televisión de realidad y la marca del partido. La progenitora de esta pseudo-familia real, que también basa su éxito en el uso excesivo de las redes sociales, es la matriarca. kris jennerpero las amas de casa más famosas son kim kardashian. La emprendedora ciertamente no tiene sangre azul en las venas pero ahora puede hacer alarde de al menos una joya Sra. Diana.

La joya que amaba la Sra. D

En diciembre, trascendió la noticia de una subasta de los Cruz de Atallah Dio la vuelta al mundo en un instante. ¿la razón? El 27 de octubre de 1987 apareció la joya alrededor de su cuello. Sra. Dianaen un evento benéfico en Londres. El atuendo elegido por la Princesa de Gales entró rápidamente en la historia de la moda. Lady Dee apareció en la ceremonia con un vestido negro, burdeos, de inspiración isabelina, completo con volantes, hecho a medida. catalina caminante. Sobre el lienzo oscuro destacaba el enorme preciado, colgando de un largo collar de perlas, largo hasta el ombligo. Un poco sagrado, un poco profano, una joven Madonna y, sin duda, los ochenta.

cruz real

A partir de ese momento no se supo nada de la joya, hasta hace unos días, Sotheby´s Dio el anuncio de la venta inminente. Pero, ¿cómo se hace este precioso? allá Cruz de Atallah anteriormente era propiedad Naim Atallahempresario de ascendencia palestina y ex director general de una marca de joyería de lujo Asbury y Jarard. Fue creado en la década de 1920 por joyeros de la corte. JarrardFue comprado por Attullah en la década de 1980. Realizadas en oro, plata, amatistas (diez del mismo tamaño y una mediana mayor) y diamantes, seguro que no pasan desapercibidas en cuanto a color y tamaño. Sra. Diana, que era amigo de Naim, tomó prestada la pieza varias veces y parece que le gustó mucho. Sin embargo, técnicamente, nunca fue propiedad de la Princesa de Gales y no pertenece a la Colección de la Corona Británica.

Kim en subasta

Ahora llegamos a un papel. kim kardashian en esta historia. allá Cruz de Atallah Fue subastado el 18 de enero y ¿adivinen quién lo compró? Según informantes, fue Kim quien agarró el codiciado accesorio. Sra. DianaA un precio de 163.800 libras (unos 190.000 euros). Kardashian, quien es una gran amante de las joyas, parece tener una predilección por las cruces últimamente. desde que me acerque, Como inspiración y directora creativa de la casa. Dolce GabbanaLa socialité lucía un collar de carácter religioso del otro. La identidad del comprador de la valiosa pieza no ha sido revelada desde Sotheby´s Pero la noticia se da por sentada. Si es así, estamos seguros de que Kim no perdería la oportunidad de hacérnoslo saber. Después de todo, ella es la reina de… las redes sociales.

Publicaciones relacionadas