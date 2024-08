Kennedy se retira y apoya a Trump. Familia: «traidora»

Robert Kennedy Jr. se retira de la carrera por la Casa Blanca, expresando su apoyo a Donald Trump En las elecciones previstas en Estados Unidos el 5 de noviembre. El expresidente, que desafiará a la actual vicepresidenta Kamala Harris, ya ha dicho que tiene la intención de darle a Kennedy un papel en su administración.

El candidato presidencial independiente y heredero de la dinastía demócrata solicitó en un documento presentado ante un tribunal de Pensilvania ser excluido de la boleta electoral en el estado “como resultado del respaldo de hoy” del expresidente Donald Trump.

Kennedy abandona la escena en 10 estados indecisos

Kennedy Jr., hijo de Robert Kennedy y nieto de John Fitzgerald Kennedy y Ted Kennedy, anunció que técnicamente suspendía su campaña y «no la continuaría». Y añadió: «No pondré fin a mi campaña. Simplemente la suspenderé y no la finalizaré. Mi nombre permanecerá en la boleta electoral en la mayoría de los estados». Dijo en una conferencia de prensa en Arizona que sería eliminado en 10 de los llamados “estados campos de batalla”.

“En mi corazón, ya no creo que tenga un camino realista hacia la victoria electoral frente a una censura y un control de los medios tan estrictos y sistemáticos, por lo que no puedo, con la conciencia tranquila, pedir a mi personal y a mis voluntarios que sigan trabajando hasta entonces. «Los donantes seguirán dando cuando no pueda decirles francamente que tengo un camino real hacia la Casa Blanca», dijo, enfatizando cómo pretende ofrecer su «apoyo al presidente Trump».

Trump es feliz

«Acabamos de recibir un muy buen respaldo de RFK Jr., Bobby», dijo Trump en Nevada para un evento. «Quiero agradecerle a Bobby, fue muy amable. Es un gran tipo, respetado por todos».

Familia contra RFK

Kennedy tiene que lidiar con duras críticas de su familia. «La decisión de nuestro hermano Bobby de apoyar a Trump hoy es una traición a los valores que nuestro padre y nuestra familia aprecian. Es un final triste para una historia triste», dijeron los hermanos Kathleen Kennedy Townsend y Courtney en un comunicado conjunto. Kerry, Chris y Rory Kennedy.

«Queremos un Estados Unidos lleno de esperanza y comprometido con una visión compartida de un futuro más brillante, un futuro definido por la libertad individual, la promesa económica y el orgullo nacional».