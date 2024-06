Kena relanza Kena 4.99 Flash 100 online a 4,99 € al mes con 100 GB, minutos y 200 SMS – MondoMobileWeb.it | Noticias | Comunicaciones telefónicas

kinael operador virtual y segunda marca de TIM, obtuvo ganancias en las últimas horas Puedes suscribirte nuevamente. El show underground online se llama Kena 4,99 Flash 100 online por 4,99€ al mescon minutos y 200 mensajes y 100GBQue se puede activar a la llegada. Por algunos operadores específicos.

Como ya informó MondoMobileWeb, la oferta Kina 4.99 Flash 100 en línea Ha sido Fue lanzado en abril de 2024.a través de uno Pagina personalizada Propuesta online con campañas digitales. Más tarde fue el espectáculo. Cerró el 3 de mayo de 2024.Entonces Desde entonces ya no se puede activar..

Ahora, sin embargo, comencemos A partir de hoy, 17 de junio de 2024-El operador sugiere la oferta. Kena 4.99 Flash 100 Online también está en modo winbackes decir, para Algunos ex clientes seleccionados de Qena cual era Envía el siguiente SMS:

Regrese a Qena por solo EGP 4,99 al mes con 100 GB, minutos ilimitados y 200 SMS. Activación y tarjeta SIM gratis. Ingresa a kena.ly/tornainkena para obtener información sobre costos y condiciones e ingresa el código único […] . La oferta es válida hasta el 30/06/2024.

En este caso, el mensaje indica que la oferta se puede activar. Hasta el 30 de junio de 2024, sujeto a cambios. Los clientes anteriores seleccionados que hayan recibido el SMS pueden suscribirse a esta oferta Haga clic en el enlace del mismo mensaje y seleccione el elemento «Comprar en linea«.

Para continuar con la activación, el cliente debe ingresar los campos correspondientes Tanto el código único del mensaje anterior como el número de teléfono en el que recibiste el SMS.

Una vez hecho esto, localice al operador. Consulte nuestra página de ofertas en línea de Kena 4.99 Flash 100que ya se ha introducido a través de campañas digitales. En este caso, para clientes anteriores que ingresaron su PIN y número haciendo clic en el botón «Él compra» El número de teléfono ya está completadopero todavía tiene que llegar Por uno de los operadores indicados en la lista.

Como alternativa a la activación en línea, Los clientes que reciban la oferta Kena aún pueden acudir a la tienda del operador. Además, tras hacer clic en el enlace del mensaje, en lugar de seleccionar “Comprar online”, también es posible El elige «Nos pondremos en contacto contigo nuevamente.«, ingrese sus datos de contacto y espere a que el operador le devuelva la llamada.

Qué incluye Kena 4.99 Flash 100 Online y quién puede activarlo

Kina 4.99 Flash 100 en línea entender en detalle Minutos ilimitados Para todos los números de teléfonos fijos y móviles nacionales, 200 SMS Para todos los números nacionales e 100GB del tráfico de datos en 4G a un coste 4,99 euros al mesCon deducción del saldo restante.

Para activar esta oferta, los nuevos clientes pueden… La portabilidad del número móvil (MNP) se requiere solo de Iliad, PosteMobile, Fastweb y algunos operadores virtuales. (Excepto ho. Móvil y Muy Móvil).

particularmente, La lista completa de administradores de recursos es la siguiente: Ilíada, PosteMobile, Tiscali, Lyca Mobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Italia Power, NetValue, Nova, Nextus, NTmobile, Optima, Professional Link, Sposo, Bienvenido Italia, Wings Mobile, Contigo.

CoopVoce no está en la lista de operadores nativos actualmente activados.

Aunque la página dedicada indica que la oferta se puede suscribir a quienes activen un nuevo número móvil de Qena, solo se puede activar para nuevos clientes de Qena con una solicitud simultánea de portabilidad de ciertos operadores nacionales.

Tanto el coste de activación como el precio de la nueva SIM son gratuitos. De esta manera como Gastos inicialesEl nuevo cliente paga exclusivamente La primera recarga equivale a 5 EUR, que se componen del primer mes anterior a la oferta y los 0,01 EUR restantes como saldo restante..

con Qena, la segunda marca de TIMlos clientes utilizan la red del último operador En 2G y 4G LTEcon la velocidad máxima de navegación igual a las ofertas vigentes en el mercado, excluyendo cambios Descarga a 60Mbps y carga a 30Mbps.

Tras el proceso de desinversión, que finalizó a mediados de octubre de 2022, La tecnología 3G de TIM ya está apagada en toda Italia. También vale la pena señalar que a partir de mayo de 2022, también debido al cierre de la red 3G, las tarjetas SIM de Qena se han activado gradualmente. Servicio VoLTE proporcionado.

más detalles

En general, los minutos incluidos en las ofertas de Qena no tienen cargos de conexión y tienen un precio Segundos reales de conversación..

En su lugar, se cobran cargos por tráfico de datos. En incrementos preestablecidos de 1 KB Si se superan los GB mensuales y en ausencia de otras opciones de datos activas, se bloqueará automáticamente.

A partir del 23 de febrero de 2024, según informó MondoMobileWeb, El llamado servicio de reinicio está disponible en Kena. De esta forma, cuando los gigas, minutos o SMS de tu oferta de tarifa estén a punto de agotarse, es posible Esperar renovación Y restaurar el paquete completo.

En caso de impago Saldo insuficienteCon Kenna vienen las ofertas. colgante. En este caso, hasta que se agote el saldo es posible seguir llamando, enviando SMS y navegando por Internet según las condiciones que establezcas. El plan básico de Kina.

Se especifica que el plan básico del operador ofrece una tarifa de 35 céntimos de euro por minuto para todos los números nacionales (sin incluir las llamadas), 25 céntimos de euro por SMS enviado y 50 céntimos de euro por adelantado en incrementos de 50 MB para navegar por Internet.

Estos términos también se aplican En caso de terminación de la ofertaPor tanto si el cliente no renueva la oferta durante 90 días.

Con servicio gratuito Carga automáticaLos clientes de Qena pueden Vincula tu método de pago Para recibir una recarga automática cada mes, antes de renovar tu oferta.

Durante este período, activando el servicio de recarga automática, es posible obtener 100 GB adicionales de tráfico de datos gratis cada mes. Sin embargo, vale la pena señalar que Con ofertas de menos de 5€ al mes, como Kena 4.99 Flash 100 Online, no es posible conseguir esta opción gratuita.

Servicios de Qena incluidos, roaming UE y otra información

En todas las ofertas propuestas por el operador la escucha está incluida sin coste adicional mensaje de voz Y servicios de SMS bajo petición Infórmate y llama ahora.

Sin embargo, activar uno de los dos servicios no permite activar y utilizar el otro. Además de, Actualmente, es posible que estos servicios no estén disponibles o no se puedan activar o desactivar..

en Roaming dentro de la Unión Europea (Y actualmente en Reino Unido), con el servicio Kena los minutos y SMS incluidos son válidos en las mismas condiciones nacionales, mientras que para el tráfico de datos hay un tope, con el nuevo Kina 4.99 Flash 100 en líneaen 2024 hasta 5,5 GB por mes.

Cuando el cliente supera el límite de GB, hasta el 31 de diciembre de 2024 (sin incluir el importe del anticipo) un cargo por consumo equivale 0,184 céntimos de euro por MB. Sin embargo, a partir de julio de 2022, con las ofertas de Kena es posible moverse en roaming, en la UE y en algunos países fuera de la UE. Incluso en 4G.

Los clientes de Qena pueden beneficiarse de esta iniciativa Traer un amigoactualmente válido hasta el 31 de agosto de 2024, sujeto a cambios que puedes obtener Hasta 50 euros en reembolsos Acumulado sobre el saldo restante. El bono también se puede utilizar para pagar la renovación de tu oferta móvil principal activa.

A partir del 25 de enero de 2023, en todas las ofertas de New Qena en los mercados, aparecerá la frase “Para siemprePor tanto, si el operador quiere, puede decidir aplicar ajustes tarifarios.

actualizar. Gracias Vito por el informe.

