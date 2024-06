Kate vuelve a aparecer en público con el rey Carlos, esperanzas en el reino – Noticias

Un día de renacimiento, o al menos un día de esperanza, para aquellos –en el Reino Unido y en todo el mundo– que se preocupan por el destino de la familia real británica o incluso simplemente por los acontecimientos humanos.

Este es el escenario en el que se desarrolló en Londres la popular celebración Color Band, la celebración oficial (no registrada) del cumpleaños del monarca reinante: un recuerdo simbólico más sincero de lo habitual -en el contexto de los recientes problemas de salud y de las incógnitas que siguen abiertas-. para el retrato del rey Carlos III adulto, 75 años; Pero, sobre todo, por el regreso a la vista pública de Kate, princesa de Gales, después de más de seis meses: luchando como su suegro contra el espectro del mal más aterrador, el cáncer, que les fue diagnosticado a ambos (en un estado de shock público) entre enero y febrero.

Bajo un cielo típicamente inglés, y acorde con el contexto, el acontecimiento se desarrolló entre las primeras tonalidades de gris plomizo, acompañadas de algún que otro aguacero intenso, y algunos destellos de sol que fueron interpretados en el epílogo por los más optimistas como si Finalmente fueron un augurio positivo.

ANSA ANSA Luz al final del túnel, Kate vuelve a la vista del público – Europa – Ansa.it Después de 6 meses de pesadilla. “Pero todavía no estoy fuera de peligro” (ANSA)

El momento decisivo, el inconcluso momento de alivio, llegó a las 11 hora local. Cuando la princesa Catalina reapareció ante los ojos del país por primera vez en un evento público desde la Navidad de 2023. Para asistir con su marido William, heredero al trono de la Casa de Windsor, y sus tres hijos, el príncipe George, Charlotte y Louis. , en el tradicional desfile real de Navidad. También lo anunció repentinamente ayer, en un emotivo mensaje que publicó en las redes sociales, en el que informó al país que se encuentra “mejor”, sin ocultar que aún le quedan meses de batalla contra la enfermedad antes de la esperada recuperación total. . Y añadió: Vuelta a la vida normal: una batalla de “días buenos y días malos, como sabe todo el que se enfrenta a la quimioterapia”, admitiendo que tuvo que “aprender” en este período “difícil” la virtud de la “paciencia ante las dificultades”. enfermedad.» sospecha».

Algo que hoy se puede leer en su rostro impecable, como no pasó desapercibido para las miles de personas que se congregaron en el corto trayecto entre el Palacio de Buckingham y la gran plaza del Horse Guards Parade para rendir homenaje a la procesión real de Su Majestad el Rey Carlos. Y a la inseparable reina Camila, pero sobre todo a ella, imagen popular de referencia para el futuro de la monarquía, un aplauso completo.

video Kate hace otra aparición pública en el Palacio de Buckingham para el espectáculo ‘Trooping the Colour’.

Un estribillo repetido en varios momentos de la celebración que el héroe designado de las ceremonias, que ha vuelto al trabajo desde hace más de un mes tras un tratamiento oncológico aparentemente más lineal, parecía dispuesto a compartir con su hija de 42 años. -político: Aún más delgada de lo habitual; con la elegante silueta de un vestido blanco con ribetes negros, pero irradiando su impecable atractivo, es como si casi nada hubiera pasado en los últimos meses. Fue encuadrado cada vez más cerca que el rey en el carruaje alineado detrás del carruaje real y nuevamente fue buscado por todas las miradas cuando las secciones de la guardia real se levantaron en honor del rey entre las procesiones y los cañonazos.

Luego vuelve a ocupar el centro del escenario, a la derecha del sonriente y emocionado Rey, en el saludo simbólico final al pueblo desde el balcón del Palacio de Buckingham. El acto final del día en el que Carlo habló intensamente con ella y Camilla, mientras a su lado William intentaba mantener alejado al pequeño Louis, de 6 años, que había permanecido cerca de su madre todo el tiempo con su incontenible bondad; Los demás miembros de la realeza presentes, los únicos miembros mayores «activos» de la casa, nos rodearon cordialmente.

Una escena recibida desde abajo por gritos de buenos deseos de muchas voces para “nuestra futura reina”, así como oraciones de “Dios salve al rey”. Luego los ojos levantaron la vista para ver, por el destello del cielo despejado, el saludo homenaje en vuelo raso, sobre la postal de Londres y sobre el edificio, de las flechas rojas del equipo acrobático de la Royal Air Force, con las flechas rojas, blancas. y pista negra. Azul en colores Union Jack. Acompañado por el sonido del himno nacional (God Save the King), y tras salir al balcón fue precedido por las notas inesperadas de una famosa canción americana, (Somewhere) Over the Rainbow: resonó, como un llamado a la esperanza, Así como alguien vio un arcoíris en las nubes.

Reproducción © Copyright ANSA