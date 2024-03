Kate Middleton sufre cáncer y el papel crucial (entre bastidores) de la madre Carole

Carole Middleton es la «verdadera fortaleza» de Kate después de su diagnóstico de trauma. cáncer». Él dijo eso aindependiente Una fuente cercana a la familia real explicó que la madre de la Princesa de Gales, en un momento tan difícil, Él es Juega un papel esencial detrás de escena“Por su hija a su marido Guillermo Y a sus hijos: “Carole es el motor que mantiene unida a la familia con la mayor humildad”, dijo la fuente: “En los últimos meses siempre hemos Fue ocupada por George, Charlotte y Louis.Los llevó al colegio y a las actividades deportivas escolares y les brindó un apoyo infinito. Ella era la verdadera Mary Poppins. Sus acciones contrastan marcadamente con las de aquellos que expresan su apoyo sólo desde lejos». La fuente describe a Carole, de sesenta y nueve años, como quien brindó asistencia y tranquilidad a la joven familia: «Cuando Kate y William enfrentaron la noticia de que tenían cáncer, Carole fue su verdadera roca».

La mujer de sesenta y nueve años, que vive con su marido Michael a pocos kilómetros de Adelaide House, donde residen los Príncipes de Gales, ha estado, según la prensa británica, «al frente de la familia» desde que Kate fue internada. hospital para cirugía abdominal el pasado mes de enero. . En los últimos meses, ha hecho todo lo posible para brindar una ayuda tangible. A pesar de su fuerza y ​​coraje, Carol sigue siendo una madre que descubrió que su hija tenía cáncer. Un artículo destacado por Jenny Bond, periodista de bbc Experto real: “Todo el mundo sabe que Carole y Kate tienen vínculo muy fuerte. A lo largo de estos años, la dama ha sido una presencia imprescindible para la princesa y los niños. Hoy Catherine tiene 42 años, pero para Carole sigue siendo “su pequeña”.“Verla enfrentar la enfermedad y al mismo tiempo resistir la presión constante de los medios de comunicación no fue fácil”.

No, no debe haber sido fácil para Carol tragar, además del diagnóstico que ninguna madre quiere recibir, las teorías conspirativas que habían dado por muerta a su hija en las últimas semanas. “Creo que la señora”, dijo. Bond “está sufriendo mucho por las noticias falsas sobre la salud de mi hija”. Una fake news que no ha amainado -no se puede decir- ni siquiera después del mensaje en vídeo en el que Kate anunciaba al mundo que tenía cáncer. Algunos llegaron incluso a decir que fue “producido por inteligencia artificial”.

Dejando a un lado las teorías de fantasía, Madre Carol se enfrenta a uno de los peores períodos de su vida. Pero quienes la conocen bien dicen que es precisamente en un momento tan difícil cuando ella utiliza todas sus fuerzas. Hace todo lo que puede para ayudar. Por ejemplo, garantizando que George, Charlotte y Louis, a pesar de la enfermedad de su madre, mantengan su hogar. La rutina habitual. La prensa británica ya había informado en los últimos meses que Carole se alternaba con la niñera. María Teresa Torreón BorralloEntonces fue “a recoger a los jóvenes príncipes de la escuela y los acompañó a muchos lugares”. Actividades extraescolares y deportivas». Por otro lado, a Carol se la ha descrito a menudo como “querida abuela» Pequeño George, Charlotte y Louis. Una abuela que está presente más que nunca en los momentos más difíciles.