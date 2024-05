Kate Middleton, el (inquietante) anuncio desde el Palacio de Kensington

Más malas noticias sobre la Princesa de Gales. La esposa de William abandona otro evento público. Los británicos también empezaron a perder la paciencia.



la pregunta es la mismaHa estado sucediendo durante semanas. ¿Cómo estás en serio? Kate Middleton? En la cortina de humo de las noticias a medias, la duquesa y la futura reina se escabullen y se esconden en la habitación. lucha contra Ja enfermedadEs difícil entender algo al respecto. Sin embargo, el reciente anuncio del Palacio de Kensington podría servir como punto de referencia para al menos un fallo parcial. Estamos hablando de un Suma global segura Para Kate en Desfile militar De The Colonel’s Review, cuyo lanzamiento está previsto para el 8 de junio. Y si la esposa de William no estaba allí, eso significaba que tal vez No es muy bueno. Al mismo tiempo, para evitar el pánico, los súbditos británicos empiezan a perder la paciencia con lo que está sucediendo. Noticias de salud mixtas De su amada. Más uno reciente Foto falsa, que muestra a Kate en una situación inesperada, ha provocado indignación en Internet. Aqui esta abajo Todos los detalles.

Kate Mildeton, el impactante anuncio sobre el programa

Está previsto para el 8 de junio.en Londres, el clásico Desfile del Coronel, que precede al Trooping the Colour, celebrado con motivo de las celebraciones del Primero de Mayo. Cumpleaños oficial del rey Carlos.. Pero entre los presentes en la familia real, hoy nos enteramos de que Extrañaremos a Kate MiddletonSegún anunció el Palacio de Kensington. La «Reina en ciernes», la devota esposa y madre de William, ha estado luchando por conseguir una durante meses. Forma mucho Tumor agresivo. La historia de la enfermedad surgió, casi por accidente, a partir de una fotografía mal retocada. Y ahora otra foto (falsa). Añade dolor al dolor.

Pero vayamos paso a paso. Sabemos con seguridad, sobre Kate, que está pasando por una Quimioterapia. Es tan vulnerable que también tiene que pensar en sus hijos, y la exhibición (por mucho que a la realeza le importe la etiqueta) ciertamente no está entre las prioridades más apremiantes. Un poco Anuncio anticipadoDe hecho, el Palacio de Kensington lo tenía Ya se hizo en marzo.. Luego se dijo que en su momento habría un anuncio oficial sobre la presencia (o no) de la Princesa de Gales en el programa. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa, de manera menos formal, El anuncio ha cambiado. Para el evento que figura en el sitio web, en el que Kate figura como participante del evento. Entonces, con el nombre de Middleton eliminado, el siguiente paso está claro.

El anuncio oficial ya ha llegado. lo es de todos modos Golpe duroEsto se debe a que los rumores sobre el resurgimiento también se difundieron en la prensa británica. Un periódico local de Norfolk, donde Kate se recupera, juró hace unos días que «lo entiende». Guillermo y Kate Intención de compra En una tienda de dulces. La semana pasada se añadió una declaración alentadora desde palacio: la princesa aparentemente Seguí los informes atentamente. Escritos del Royal Early Childhood Foundation Centre, que es una organización voluntaria patrocinada por. Pero eso de ninguna manera se esperaba Regreso oficial a la arena pública.

La imagen falsa y las protestas

pero desde ayer La foto se volvió viral con humor. ¿Quién lleva Kate Middleton? turbante. Inmediatamente se anunció que el disparo fue generado por inteligencia artificial, pero hay que decir que causó revuelo Lluvia de protestas a través de la web. Los autores admiran a Lady Diana, quien (aparentemente) quiere llevar a Kate a la luz pública. Obligándola a hablar en público En su batalla contra la enfermedad. Una forma peculiar de apoyar a la princesa en recuperación, completa con una declaración de intenciones escrita debajo de la publicación: «No importa cuánto mires, A nuestros ojos, siempre serás la bella Kate Middleton”..

Para muchos, la imagen artificial de Kate era una falta de respeto, incluso innecesaria y dañina. En definitiva, poco se sabe sobre este torbellino de acontecimientos. excepto si Inglés general Y Cada vez más ira. Por un lado, le confunde la (todo hay que decirlo) pésima estrategia de comunicación de Palazzo. Por otro lado, la gran mayoría de las personas se sienten frustradas y deprimidas. Porque la monarquía inglesa es, ante todo, una distracción. a Deshazte del aburrimientoCon símbolos reales, la vida cotidiana de la gente corriente. Y si no hay noticias desde arriba, de la amada y venerada Kate, entonces «abajo». empezó a sufrir mucho.

