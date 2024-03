Kate Middleton, el cáncer no le hace cambiar de opinión sobre Harry y Meghan: 'Menos problemas'

El príncipe William y Kate Middleton han dejado de lado el «problema Harry» después de que comenzara la batalla de la princesa de Gales contra el cáncer, y no tienen intención de reconciliarse durante la próxima visita del duque de Sussex, que estará en Reino Unido el próximo mes de mayo. Algunas fuentes revelaron que Harry y Meghan Markle se comunicaron con William y Kate “en privado” el viernes por la noche, después del video en el que él reveló que estaba recibiendo quimioterapia “preventiva”. No está claro si fue una llamada telefónica, una videollamada o algunos mensajes de apoyo, también porque los dos se enteraron del estado de Kate junto con el resto del mundo. Un experto real dijo que Kate decidió no contarles a Harry y Meghan sobre su cáncer porque «no se podía confiar en ella».

Incluso ahora, después de que el mundo entero ha mostrado su cercanía a Kate, no hay paz para la familia real ni esperanza de acercamiento entre los hijos del rey Carlos III. Se espera que Harry asista a una ceremonia en Londres para celebrar el décimo aniversario de los Juegos Invictus. La visita individual -tal vez sin Meghan y sus dos hijos pequeños, Archie y Lilibet- podría ser una oportunidad para reconstruir los lazos con su hermano William. Pero fuentes cercanas a William y Kate han indicado que con Kate y el rey Carlos diagnosticados con cáncer, el “problema de Harry” es lo último que tienen en mente. Una fuente real le dijo a The Telegraph que William «siempre ha hecho todo lo posible para proteger a su familia», lo que significa que está concentrado en la privacidad de Kate y en proteger a sus hijos. No hay lugar para la reconciliación con Harry.