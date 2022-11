Karsdorp, no es solo culpa de Sassuolo. Así son los antecedentes «no profesionales» – Forzaroma.info – Las últimas noticias del fútbol gitano – Entrevistas, fotos y vídeos

Pastillas, puestas a la venta. en público. La conmoción causada por las palabras de ayer. Mourinho Sobre un jugador identificado en Karsdorp Sorprendió a muchos, pero no a todos. El estallido de Mo, tras un empate con el Sassuolo por un error del lateral, caló hondo en el terreno de la polémica desde la noche del Tirana. En ese partido ganó con Feyenoord Algunas de las posiciones de Karsdorp en el campo eran tan impopulares con el entrenador o sus compañeros que Mancini Una vez lo invitó a «usar la cabeza». La victoria de la conferencia eclipsó todo. Pero con el inicio de la nueva temporada, los problemas volvieron. Algunas llamadas perdidas a principios de año no son casuales (ver Ludogorets) y la distancia cada vez más visible del grupo. Mourinho le había avisado en agosto Después del partido con la Juventus: «El año pasado Karsdorp fue una historia, este año no es un adiós amigo y Selek entra Una señal que Rick tampoco recibió debido al flagrante error de Udine.

Antecedentes con Di Francesco y el derbi de lucha

–

No es un dato nuevo para Karsdorp, que ya se quedó fuera de la convocatoria en 2018 por Francisco Tras una furiosa bronca centrada precisamente en la mala voluntad del ex Feyenoord. Incluso la selección holandesa lo tuvo poco y mal en cuenta. En resumen, no casual. Pero volvamos al día de hoy. Mourinho también ha defendido a Karsdorp en los últimos meses por «supervivencia». En el mi derbi Y tras el derbi, ayer ocurrieron en Reggio Emilia dos hechos que entonces estaban destinados a la sublevación de Mo. En el momento del cambio, Karsdorp bajó al vestuario, solo para que un miembro del personal le pidiera que subiera de inmediato. Yo lo hice. Después de la carrera, mientras todos sus compañeros de equipo se fueron a casa tristes y deprimidos por el resultado, el holandés fue presionado por algunos fanáticos en un club famoso en Piazza Navona. no es nuevo El día después de que Roma reanudara los entrenamientos a la luz de Sassuolo. Así que Mourinho lo puso en el banquillo, solo para dejarlo entrar en la segunda parte. Su entrada fue suficiente al principio, luego aquí está el error de enfoque de Grid Pinamonte Luego dos intersecciones equivocadas. Sus camaradas lo miraron con fiereza, sin siquiera disculparse. contra Ibáñez en el derbi Y ahora Mourinho le invita a hacer las maletas en enero, una tarea que la Roma ya ha emprendido en el pasado sin éxito. Joven de 27 años tiene contrato vencido en 2025 Y un pequeño mercado. Que se presenten los que lo quieran a precio de Libra. Mourinho ciertamente no se opondría.