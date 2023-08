Juventus y Lukaku esperan al Chelsea: el trabajador Nkunku empuja a Vlahovic a Londres | primera página

Los contactos del lunes unieron a las partes: Chelsea reconoció que la Juventus estaba dispuesta a reducir a £30 millones más £5 en bonos, y los Blues sabían que tenían que hacer más que la suma de poco más de £20 millones hasta ahora sobre la mesa. Pero en cuanto a valorar la modificación que se añadirá a la ficha de Romelu Lukaku para llegar a Dusan Vlahovic, la distancia es mucho menor que en las escaramuzas iniciales. Después de los avances mutuos del lunes, el pensamiento del martes se desvaneció. Con Continassa dándose cuenta de que ahora dependía del Chelsea dar un paso al frente. También porque si Lukaku es un gran problema para los Blues, entonces la Juventus de Bélgica es solo un objetivo (por así decirlo). METROSi bien vender a Vlahovic es una oportunidad para ajustar cuentas así como para darle Big Rom a Max Allegri: todavía hay una diferencia entre un objetivo posiblemente incumplido y un (enorme) problema sin resolver. Ahora que los problemas del Chelsea son dobles, la solución de Vlahović se parece cada vez más a la que funciona para todos.

NKUNKU FUERA – La noticia de hoy es, de hecho, la decisión de someter a una cirugía en la frente a Christophe Nkunku, y ella permanecerá en boxes hasta cuatro meses. Al Chelsea le basta entender que no pueden perder demasiado tiempo Y para Mauricio Pochettino puede que necesite a Vlahovic más de lo que esperaba. Un duro golpe para el Chelsea, pero que podría ser un punto de inflexión decisivo en esta doble negociación.

Pero Doosan… – Incluso si la Blitzkrieg de Munich planeada por Vlahović no representa la mejor propaganda para los serbios. No hay acontecimientos en el mercado, el Bayern sigue en un segundo plano a la espera de ver si vuelve o no al serbio, y en cualquier caso no superará los 60 millones de valoración. Pero una visita especializada de Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, El año pasado, la estrella alemana ya preparó remedios para tratar el pubis de Vlahović. Así que quedan dudas sobre su condición, después de todo, existían incluso antes.