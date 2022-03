Juventus y De Ligt sonríen al futuro (Juventus): «¿Las palabras de Raiola? Son de hace tres meses»

CR7 a DV7

La Juventus ha sufrido muchos cambios este año, no solo por el cambio de dirección técnica. La principal novedad veraniega fue la venta de Cristiano Ronaldo, que solo recuperó su peso objetivo en enero con la llegada de Vlahovic. «Perdimos a Ronaldo al final del verano y, por supuesto, también perdemos treinta goles con su salida. No pudimos atrapar a alguien como Vlahovic de inmediato porque era tarde. Definitivamente lo perdimos al principio». del delantero serbio, el entusiasmo aumentó: «Cuando jugué contra él, ya noté lo duro que es y lo bueno que es técnicamente. Y lo que realmente me impresionó fue su motivo para marcar, casi le grita a sus compañeros si no cogía el balón, necesitaba un delantero como él arriba”.