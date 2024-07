Juventus, Sole hacia Leicester: Luego el ataque a Kopmeiners, Sancho y Todibo

Thiago Motta no se lo tomará bien, pero luego se consolará con el próximo mercado. Hay sacrificios que a veces se hacen necesarios para abrir otras posiciones: esto es lo que tendrá que hacer la Juventus con Matías Sule, la joya argentina de 21 años que acaba de regresar de su cesión al Frosinone. El miércoles, día de la visita médica de Continassa, toda la multitud estuvo a su lado, con una sola petición concreta: «No te vayas». El problema es que no depende de él ni de su entrenador -a quien acaba de conocer y estaría feliz de retenerlo porque lo ve muy bien alineado por la derecha en su pica- sino del mercado, porque Sule es de gran importancia. Las ofertas difieren del resto de jugadores que Thiago Motta y el club se plantean dejar (Kosic, Milik, Rugani, De Sciglio, Arthur y McKennie). Puede traer unos buenos ahorros a las arcas de la Dama, que se utilizarán para financiar los próximos golpes de la Dama, es decir, los Copminers, Todibo y Sancho. Un centrocampista ofensivo, un defensa y un extremo ofensivo para completar el nuevo rompecabezas de la Juventus. A mucha gente le gusta Solé, pero el Leicester es el equipo que se toma las cosas en serio. Los ingleses están dispuestos a presentar una oferta escrita de 25 millones más 5 bonificaciones, esperadas verbalmente, que no satisface a Cristiano Giuntoli. Si el número de ingleses aumenta a 30 (más premios), se podrá cerrar el trato.

Copa sin prisas — El director Thiago Motta ha prometido que Sulli sólo será sacrificada por una gran suma y que será difícil rechazar la suma de 35 millones. Una vez que tengan su dinero, los bianconeri tendrán que decidir cómo moverse. La prioridad sigue siendo Teon Koopmeineers, el centrocampista holandés del Atalanta que se perdió la última Eurocopa por lesión y que ya se encuentra en la concentración con el Deia. La Juventus no tiene prisa, porque ya tiene la aprobación del jugador (en principio se acordó unos 4 millones de euros por temporada, sin incluir primas). Kop también está tranquilo, porque sólo quiere a la dama, y ​​hace un verano recibió la promesa del Atalanta de que lo dejarían libre si llegaba un equipo de primer nivel. Los dioses han fijado el precio en 60 millones y se mueven en el mercado para sustituir al centrocampista (Bricianini y el danés O’Reilly son los dos nombres que más gustan), pero no llegan ofertas de los grandes clubes ingleses (Liverpool sobre todo) en los que Se han interesado en los últimos meses y aún no han llegado. Los bianconeri lo valoran entre 40 y 45 millones y no están dispuestos a ir más lejos, y pronto podría haber contactos entre el entorno de Kope y la DEA para confirmar su interés en mudarse a Turín.

hecho en francia — Los tiempos pueden ser largos, por lo que el dinero recaudado por la posible venta de Sule podría transferirse a Jean-Clair Todibo, el defensa del Niza que fue el objetivo de la Juventus después de que se dieron cuenta de que ya no podrían hacerse con el favorito de Motta, Riccardo Calafiore, que estaba con a ellos. Explotaron en el Bolonia, valieron 50 millones (una suma muy grande para la Juventus) y se acercaron cada vez más al Arsenal. Todibo, al igual que Cobb, también se comprometió con la Dama, que ahora tendrá que negociar con Niza para llegar a un acuerdo económico. No los 40 millones solicitados por el club, sino quizás una fórmula de fantasía de cesión con derecho/obligación de compra, una solución que los franceses no valoran actualmente. El otro camino es traer contrapartes, desde Rugani hasta Milik y Gallo, a quienes Thiago evaluará cuando se retire pero que podrían terminar cedido.