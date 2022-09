Juventus, Paracci se retracta: El futuro ya está escrito

En el mercado de fichajes de la Juventus, el interés del Tottenham podría convertirse en algo más realista.

La derrota del U Power Stadium contra Monza probablemente obstaculizó el punto más bajo de una temporada juventus. Abulic y nunca capaz de volverse peligroso en la mitad opuesta del campo, equipo alegre Estuvo completamente a merced del oponente, sin correr ni vivacidad durante gran parte de la carrera. La ausencia ciertamente no puede ser suficiente para justificar completamente un cambio de tendencia preocupante, al menos en comparación con el buen desempeño presentado contra Roma O la reacción de la manada del «Parco dei Principi» ante la presencia de psg.

La confesión que Allegri se ha abierto sobre Mauro Sconcerti, revelando detalles interesantes y revelando un trasfondo que no ha pasado desapercibido para la mayoría de la gente, ha causado revuelo. Varios temas fueron abordados por el técnico del Livorno, pero hay uno que puede haber ido demasiado en silencio: “Extraño mucho a Rabiot, hace 15 cosas buenas en cada partido. Quizás no sea casualidad que la ausencia de la Juve también haya exacerbado la crisis de identidad de la Juve. Conejo, que deberá ser convocado periódicamente cuando se reanude el torneo contra el Bologna. La falta de un referente solo en términos de fuerza física se sintió especialmente en la Champions League, con benfica Lo que a la larga dio una sensación de control, especialmente en términos de carrera y agresividad.

Juventus Mercado de fichajes, Rabiot Tottenham Hipótesis: Escenario

Una creencia que incluso hace unas semanas en las calles Conejo Residencia en juventus Estaban a punto de separarse, con un interés tangible Manchester unido Lo que condujo a la definición completa de las negociaciones. Al final, el centrocampista francés se quedó bajo el topo, aunque parecía algo idealista que eventualmente podría renovar su contrato con los bianconeri, que vence en 2023.

Según los rumores que se filtran desde Inglaterra, podría haber una Premier League nuevamente en el futuro de Mezala al otro lado de los Alpes. Como he mencionado fútbol. Londresfiltrar Conejo puede ser considerado seriamente antes tottenham, para buscar un gusto por el cual la persona promedio pueda apoyarse. Tottenham considerará fortalecer su centro del campo incluso con un entrenador puro, y no es casualidad que jorge – También se acercó a la Juventus – no ha desaparecido por completo del radar. En el rango de hipótesis posibles, también se le llama Luisa douglasotro futbolista Al Cherubini le puso los ojos encima, mientras no se ahogaba en el golpe.