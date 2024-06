Juventus, negociaciones abiertas sobre Copminers: Hoysen Card, Perkasi y la distancia con Atalanta

El objetivo ha estado marcado durante mucho tiempo con un círculo rojo. Y escrito en letras grandes en el ahora famoso mercado «Pizzino» con todos tus nombres favoritos. Cristiano Giuntoli Para una campaña de fichajes de verano que debería darle uno a Thiago Motta Juventus Competitivo de nuevo. Se trata de Teun Koopmeinerz para quien, con el Atalanta, hay negociaciones en juego que siguen muy abiertas.





Perkasi confirma y obtiene el precio. Ayer por la tarde, al margen del evento “La noche de la C” en la Trienal de Milán, Luca PercassiEl director general del Club de Bérgamo confirmó la apertura a las negociaciones: «¿Giontoli? No lo vi hoy. Si Koopmeiners llama, responderé, como siempre hago con todos, Dios no lo quiera. El mercado siempre es impredecible». .

Taza hecha en Italia – Ya ha habido una convocatoria, y habrá otras en los próximos días y semanas con una voluntad muy concreta que viene del jugador. El centrocampista, nacido en 1998, había anunciado previamente que su deseo era despedirse del Atalanta en verano, siempre que recibiera ofertas satisfactorias. Tiene muchas posibilidades sobre la mesa fuera de Italia, sobre todo en la Premier League, pero al menos de momento se le ha dado una oportunidad La prioridad es permanecer en la Liga italiana.

tarjeta hoisin – La Juventus está interesada y lleva tiempo negociando con el Atalanta sobre la base de una oferta en efectivo no muy elevada en la que se incluye una contraparte técnica de alto valor que podría resultar beneficiosa para el club de Bérgamo. Sacrificar activos jóvenes para tener un jugador listo de inmediato, pero al menos hasta hace unos días no se pudo encontrar el nombre del jugador. Tras la última jornada de la Liga italiana, o más bien tras la recuperación de Atalanta y Fiorentina, algo cambió. La grave lesión sufrida por Scalvini le mantendrá mucho tiempo fuera de Bérgamo Gasperini busca un refuerzo defensivo de alto valor que pueda adaptarse a una defensa de tres hombres. Aquí viene el papel de Dean Huyson, tras su regreso a la Juventus tras su cesión a la Romapero consumido en el proceso.

Es cuestión de números: la distancia hasta allí, Sin lugar a dudas, esto está relacionado con la valoración que hace Atalanta del precio de Copminers. sAlgo parecido a lo que está haciendo la Juventus con el central holandés nacido en 2005. Para la familia Perkasi, su joya vale al menos 60 millones de euros Es una cifra que Cristiano Giuntoli considera demasiado alta y que todavía está trabajando para reducir el coste fijo. Por el defensa, sin embargo, los bianconeri esperan ofertas de nada menos que 30 millones de euros.. Así pasa la etapa más candente de las negociaciones. Es una cifra difícil de conciliar, al menos por ahora.