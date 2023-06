Juventus, la verdad sobre el caso Bonucci | primera página

Leonardo Bonucci puso un punto. Lo hizo junto al escudo de la Juventus, lanzando su mensaje a través de las redes sociales para responder a los rumores de que le gustaría dejar la Juventus antes del final. Porque su contrato vence el 30 de junio de 2024, y es un contrato pesado, como líder técnico y no solo anímico con un excelente sueldo de unos 6,5 millones netos. La indiscreción de una posible despedida anticipada también se recuperó en varias direcciones, ya que ahora se ha embarcado en un camino de ocaso como lo demuestra el decepcionante balance de la temporada que también terminó con la sensacional falla de la selección nacional contra España. nuncaEl capitán de la Juventus no tiene intención de rendirse, ha fijado el horizonte de la despedida de la Juventus y de Italia a tan solo un año de la Eurocopa, con las ganas de los que pretenden demostrar al mundo entero que no están acabados. Estado – Pero, ¿qué es el estado en blanco y negro? La rescisión del contrato no fue propuesta por el clubAdemás, el respeto al capitán y el historial de más de 500 partidos con la camiseta de la Juventus. Sin embargo, también quedó claro el hecho de que se encontraría comenzando en la parte inferior de las jerarquías centrales. La próxima temporada, especialmente en el caso de una transición a una defensa de cuatro: Gleeson Bremer y Danilo están frente a él, pero también Federico Gatti y Daniele Rugani ciertamente no llegarán tarde mientras esta sea la composición de la lista. Por lo tanto, si tiene algunas propuestas que se consideran interesantes, nadie estará en contra de que se vaya gratis, y de hecho, si es necesario, también estará disponible la indemnización por despido. Aún nada ha convencido a Bonucci para cambiar de opinión, por el momento quiere quedarse y seguir dando su aporte. como capitán. Incluso si el jugador es cada vez menos.