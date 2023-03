Juventus Dybala, de Joya a Venom: Nos queríamos mucho

Turín – Con esta camiseta en blanco y negro, que jugó por última vez en el campo el 16 de mayo de 2022 contra la Lazio, hizo que todos se enamoraran de él. Y cuando tuvo que soltarse, Paulo Dybala no pudo contener todas sus verdaderas emociones: la afición se puso de pie, sus compañeros aplaudieron, la directiva se alineó con toda su fuerza y ​​él corrió en círculos, llorando, algunos pies del área bajo la curva de los fanáticos más calientes de la Juventus. Es difícil decir adiós cuando se aman tan profundamente. Pero solo cuando la relación es tan intensa que la ruptura, si se crea, se vuelve destructiva y difícil de curar. Parece que ha pasado un siglo, de hecho son solo unos meses, y Dybala y la Juventus no podrían estar más lejos. Sin embargo, mañana se encontrarán frente a frente, como adversarios, como una pareja cuyo matrimonio se derrumbó y ahora enfrenta las consecuencias de un doloroso divorcio para ambas partes. Hubo indiferencia, al menos por parte de la opinión pública hacia la Juventus, ahora ni siquiera porque los hechos relacionados con las investigaciones, en palabras del argentino a los investigadores, dividieron a la afición en dos. Porque al final Dybala sigue siendo un ex ídolo de cara limpia, amado por los niños que soñaban con ser algún día como él y mientras tanto eran dichosamente felices con la inconfundible máscara; Por otro lado, la petición de 3,7 millones de euros, después de todo lo sucedido, rompió muchos corazones blanquinegros, trascendiendo un odio inimaginable por quien representó durante años el rostro más bello de la Juventus a ojos de la afición. . Pero los matrimonios, incluso los más románticos, pueden terminar, y los matrimonios entre el argentino y el club de la Juventus no fueron la excepción.