Juventus, aplausos «juntos» para Conte y Zidane, recuerdo de Vialli. Ibtihaj de Del Piero: La historia y las palabras de los dos ex amantes | primera página

Juntos. Este es el mensaje que la Juventus quiere enviar en este evento dedicado a celebrar el centenario de la propiedad de la familia Agnelli. Lo hará a través de una velada especial que girará en torno al momento principal, que es el desafío entre las leyendas. Con el objetivo de fortalecer el compromiso de Save the Children.

23.55 h – Palabras de Patrice Evra

23.50 h – Palabras de Edgar David

23.00 horas – John Elkann también volvió a hablar: «Mi agradecimiento a todos los que estáis aquí y representáis a la familia Juventus, a los aficionados y a los jugadores. Estoy feliz, 100 años es mucho tiempo. Esta noche estábamos emocionados, vimos muchas cosas bonitas, pero Todavía tenemos mucho que hacer en el futuro».

22.55 – Micrófono para Del Piero: «Sentimientos de alegría, felicidad y agradecimiento a la familia, a los jugadores, a los entrenadores, a la gente que trabajó aquí, a los directivos y a la maravillosa afición. Es un gran placer encontrarte esta noche y siempre es un emoción especial con estos colores”

22.40 h – ¡Acaba el partido de Leyendas y lo cierra Zidane!

El equipo de Zidane – El equipo de Del Piero 9-6

En el minuto nueve, todos se levantaron para recordar a Gianluca Vialli.

Goleadores: Evra (M), Davids (M), Torricelli (M), Matri (M), Matri (M); Di Livio (centrocampista), Iuliano (centrocampista), Matri (centrocampista), Del Piero (centrocampista), Iuliano (centrocampista), Ravanelli (centrocampista), Ferrara (centrocampista), Marchisio (centrocampista), Marchisio (centrocampista), Zidane (centrocampista) ) ).

Leyendas blancas de la Juventus (equipo de Zidane): Peruzzi, Torricelli, Juliano, Conte, Matri, Montero, Barzagli, Marchisio, Zidane. Todo platino.

Leyendas negras de la Juventus: Storari, Carrera, Di Livio, Pepe, Rafanelli, Ferrara, Evra, Mandzukic, Davids, Del Piero. Todo Bisotto libio.

22.35 h – también montero Intervención: “Estoy feliz de estar de regreso y es bueno reencontrarme con mis ex compañeros, teníamos un lindo grupo y parece que nos vemos todos los días. Mi recuerdo es que encontré a Juliano porque hicimos el show juntos. “Lo que llevo en el corazón es el grupo humano que estuvo ahí a nivel de cuerpo técnico, médicos, directivos y jugadores, y la humildad que hubo. ¿Has estado pensando en convertirte en entrenador? «Al principio cuando paré, ‘No’, luego me dieron ganas y me di la vuelta. Estoy feliz de estar en Turín, una ciudad que amo y espero seguir en la Juventus».

22.20 horas – Palabras de Gianluca Pessotto: «¿Qué representan para mí la familia Agnelli y la Juventus? Es una relación especial y única, y creo que es un caso único en el mundo de esta relación de amor que existe entre la familia Agnelli y la Juventus. » La Juventus no puede existir sin la familia Agnelli y toda su pasión y capacidad para entender el fútbol. Estamos orgullosos de esta velada, una velada llena de emociones maravillosas y la belleza de la respuesta de los héroes es un testimonio de cuánto bien ha hecho la familia. «He tenido el honor de ser parte de este maravilloso equipo durante muchos años». «En el campo y tengo la suerte de trabajar con él hoy, así que es lo mejor para mí y estoy muy feliz de estar aquí». esta noche.»

22.05 – Palabras de Zinedine Zidane: «Es muy bonito estar aquí con toda esta gente y la familia de la Juventus, es lo más bonito porque necesitamos estos eventos de vez en cuando y estoy feliz de estar aquí con todos los aficionados de la Juventus». Nos gustaría jugar más a menudo y ver a los aficionados. ¿el futuro? Disfrutaré de mi familia y ya nos veremos. ¿Banco en la Juve? Mientras sea entrenador mi nombre siempre estará vinculado, ya veremos”.

22.00 horas – Antonio Conte también habló a través de micrófonos Sky

«La familia Agnelli tiene un vínculo inextricable con este Club, lo representan. Debemos agradecer a quienes todavía hacen felices y satisfechos a los fanáticos. El tiempo corre y es lindo estar aquí. Los mejores recuerdos son ganar la Copa del Mundo. » La Copa de Europa con Trapattoni y el primer campeonato con Lippi.

«¿El futuro? Disfruto de mi familia. Tomé una decisión clara cuando decidí dejar el Tottenham. Quiero descansar y disfrutar de mi familia, pero pueden pasar muchas cosas en el camino. ¿Napoli? Es necesario un gran respeto y educación». «.

21.20 – La Juventus salta al campo vestida de negro, entrenada por Gianluca Pessotto y Marcello Lippi. Aplausos para todos, pero sólo hay un chip: el de Alessandro Del Piero.

21.10 h – Comienza la lectura de la alineación, comenzando con el partido blanquinegro de la Juventus dirigido por Michel Platini. Qué aplauso para Antonio Conte, sólo igual al reservado para Zinedine Zidane.

21.05 h – Palabras del técnico de la Juventus, Max Allegri

«Fue una velada maravillosa y emocionante. Conocimos a quienes hicieron historia en la Juventus, Lippi en primer lugar. Tengo una relación de larga data con él, siempre ha sido un punto de referencia. Fue práctico pero exitoso, como Capello y Trapattoni». «Volví a ver a jugadores que me dieron mucho, me dieron muchas victorias. También me gustaría recordar a otra leyenda como Bisotto con quien trabajo todos los días. ¿Los más grandes? Platini y Zidane, dos jugadores excepcionales a nivel técnico».

«Estoy feliz y orgulloso de ser parte de esta familia. No sabía cuántos derbis había ganado pero todavía tenía muchas ganas de intentar ganar. ¿Nuevos títulos? Cuando estás aquí, vives bajo presión. Tienes grandes responsabilidades para lograr grandes éxitos, y esto «te motiva a hacer un buen trabajo».

21:00 – Las palabras de Juan alcanoEn el acto está presente el director general de Exor, el holding que controla la Juventus.

«Esta noche se puede sentir uno de los significados de la Juventus y también está en el nombre: la juventud. Es una noche hermosa, con muchos jóvenes y niños y estoy feliz de que podamos verlo porque es un momento fuerte. ¿El futuro? Nuestro vínculo familiar tiene 100 años, la pasión es lo más importante, es fuerte entre Mi familia y la Juventus: Como en todas las familias de la Juventus, el secreto es la Juventus y es el gran amor de todos nosotros. Fanáticos de la Juventus, que se ha transmitido de generación en generación. Generación tras generación. Los jóvenes de la familia juegan al fútbol, ​​la Juventus es parte de su vida y de la nuestra. Todavía están jugando».

20.50 h – Comienza el partido Juventus Family, con VIPs, influencers y varios amigos del mundo Juventus en el campo.

20.30 h: comenzamos con un conmovedor vídeo de celebración que rastrea algunas de las frases famosas de las banderas blancas y negras y concluye con un conmovedor recuerdo de aquellos que ya no están aquí. Entonces es hora del espectáculo