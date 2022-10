Juventus Allegri, las cuentas no suman nada: siempre está Conte en el horizonte

El técnico toscano ya está fuera de la Champions y muy lejos de ser el primero de la Liga. El cuarto lugar es el dictado, pero Agnelli piensa en el primero desde el que empezó todo…

También repitió estas historias recientemente. andrea agnellial final, pero esto, por ahora, no vuelve, no es muy difícil de entender. El Allegri-bisque se archivó una temporada antes del año de entrada de transición -y sin éxito- y que culmina con un cuarto puesto prolongado en el campeonato, puede llegar hasta Finales del próximo junio Cuando, con todavía Contrato por los próximos dos añosEl entrenador toscano puede ser bienvenido para dejar espacio a un nuevo entrenador. Lo nuevo es, de hecho, una palabra muy grande, porque en el pensamiento del presidente de la Juve, de hecho ni siquiera firmemente en su lugar, hay un nuevo regreso al pasado que conduce directamente a antonio conteel hombre con el que ahora he completado un ciclo blanquinegro de nueve Ligas consecutivas.

Pero vamos en orden. Los cálculos que se harán al final significan que, sin posibilidad de cometer errores max alegri Necesariamente tendrá que llegar a los residuos. metas estacionales. Lo que, por supuesto, significa el cuarto lugar en el campeonato: fracaso. Clasificación para la Liga de Campeones de la UEFA sería económicamente perjudicial juventus Actualmente no puede permitirse -, conquista y luego la victoria finalliga europea es un Copa de Italia Ser honrado de la mejor manera posible, quizás en este caso también con éxito final. Los objetivos, todos ellos, no son nada sencillos, pero la dirección de la Juventus, que dedicó mucho tiempo entre el pasado enero y el verano a consolidar el equipo, los considera al alcance si no necesarios.

Esto, y solo eso, podría salvar el banquillo alegre Lo cual, por su parte, no hará mucho drama dado el contrato. De 7 millones netos más bonificaciones que le vinculan a la Juventus hasta 2025. Por otro lado antonio conteno entró precisamente en el corazón de los enamorados tottenham Al expirar con el club londinense, estará feliz de regresar a Turín donde de alguna manera encontrará las condiciones para su primer descenso en el banquillo de la Juventus. Esto significa que un equipo que se reconstituirá después de dos años no podría haber sido peor y todo el mérito del mundo que Aficionados que estarán dispuestos a perdonarle tras el descanso.

Los lazos, por ejemplo, ya fueron olvidados por Agnelli como la dificilísima riña entre ambos hace unos años. También obviamente de vuelta antonio conte No será sin dolor: el técnico de Salento se gana la belleza londinense 17 millones de euros netos por temporada. Sí, está previsto que expire en junio, pero incluso si se acerca a una posible propuesta de la Juve, difícilmente bajará a «la apuesta de Allegri». No es suficiente: Conte da, pero Conte exige. Esto significa, en otras palabras, que el mercado debe y tendrá que volver a estar estresado. Todo ello, quizás, tras no poder clasificarse para la siguiente etapa campeones, e ingresos relacionados, algunos de los cuales están suspendidos que podrían resultar de una investigación de ganancias de capital que aún está en curso. En resumen, Conte está ahí, es la sombra alargada detrás de Allegri, pero aún es más que una idea. Mañana, pues, quién sabe.



