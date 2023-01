Juve Monza y Allegri: «McKennie se ha ido, vuelven Pogba y Vilhovic»

De Monza a Monza todo cambió y más. La Juventus perdió en el partido de ida y esa fue una de las primeras señales de una temporada desafortunada. Ahora bien, si esto es posible, el momento es más complicado entre las sentencias de la Fiscalía Federal, expectativas y otros rumbos abiertos. Pero Massimiliano Allegri sigue repitiendo su mantra: la Juventus solo debe pensar en jugar y ganar, el resto se verá. Mientras tanto, la buena noticia llega desde la enfermería: Valhović y Pogba están convocados, y Di Siglio también está bien. Por otro lado, Cuadrado y Keiza no estarán presentes, al igual que McKinney, pero no por problemas físicos.

«Valhovic y Pogba lo están haciendo bien – explica el entrenador – hicieron un buen entrenamiento y una buena prueba con la próxima generación. Dusan también es mejor en términos de condición física en términos de condición. Naturalmente, no tienen 60 minutos en sus piernas , tendrán 30 minutos para decir mucho. Pero si están disponibles significa que pueden jugar. Keiza tenía un músculo de la pantorrilla cansado que fue operado, en cambio Cuadrado estaba fuera con neuritis ciática. Bonucci todavía está rezagado y necesita Más tiempo también estará De Sciglio, McKinney no, porque está en el centro de los rumores del mercado: Creo que el club ya llegó a un acuerdo con el nuevo club, así que no tiene sentido traerlo y dejarlo jugar. El nuevo club es del que se habla desde hace días, el Leeds.