Julia Stabile es insultada en las redes sociales por sus dientes y deja fuera a los que odian

La ex bailarina de Amici Di Maria De Filippi dio una respuesta épica a quienes la insultaron por su ruptura: una verdadera lección de vida para los haters



Nuevamente se burló de su apariencia física y más precisamente de su dentadura: julia stabile Sin embargo, esta vez no se queda callada ante el odio de sus haters en las redes sociales, y responde con apropiadas palabras que también le dan un toque de alegría al teclado negro. Lección de vida.

La respuesta de Giulia Stabile al odio social al espacio dental

diastemaA esto se le llama distancia entre un diente y otro. Un rasgo que poseen muchas personas, y hay quienes corrigieron el “defecto” y quienes no. julia stabile Es de esas personas que adoran esos detalles en su sonrisa que así se vuelve especial y única. la bailarina entro Instagram Escribió en sus historias: “Tiene veintidós años y tiene un hueco entre los dientes que también tiene un nombre bonito: diastema, y ​​nunca se lo cerraré. También podrías seguir diciéndome toda la vida: «¿Esta chica, con todo el trabajo que hizo, no ahorró un poco de dinero para pagar el dentista?». (Aunque no lo digas así pero preferí no ser cliché) que así será Palabras lanzadas al viento«. Entonces la bailarina finalizó su largo arrebato diciendo: “Puede que no me gusten estos dientes muy a menudo, pero al mismo tiempo sé que son lo que me hace sentir bien. Diferente y unico «Nunca permitiré que las palabras de algunas personas insensibles me hagan pensar que quiero cambiar». allá estable Así, demostró que se ama a sí mismo y no busca una belleza cercana a la perfección que no existe en la realidad. Este fue el mensaje que intentó transmitir a los enemigos en serie que se esconden detrás de un teléfono celular o una pantalla de computadora.

Confesiones de los amigos de María De Filippi

en la escuela amigos a María De Filippi De hecho, abordó su “problema” dental con su novio de entonces, Sangiovanni. En este caso, ella le confió que se había sentido fea varias veces por un defecto físico como la extroversión. De hecho, a menudo escuchaba esta frase: “Antes de reír, arréglate los dientes”. Ella estaba muy molesta por eso. Pero ahora parece que sí Julia Se aprecia a sí misma por lo que es y promueve un aspecto de su apariencia exterior que no refleja los cánones de belleza tradicionales porque la hace única y, de hecho, aprecia el espacio entre sus dientes sin tener que sufrir más por ello.

