Julia Ituma, recuerdo de su compañera Sarah Bonifacio: «La culpa es de todos, en este mundo la fragilidad es una vergüenza»

«Creo que es parte de la culpa de todos. Vivimos en un mundo formado por personas que se convencen a sí mismas de que tienen que ser fuertes, un mundo donde las debilidades nunca son aceptables y la debilidad es casi una vergüenza». Con estas palabras, Sarah Bonifacio, jugadora de voleibol del equipo Novara, recordó a su colega y amiga “Tito”, Julia Ituma, de 18 años, quien fue encontrada muerta afuera del hotel de voleibol en Uskudar, en la parte asiática de Estambul. pasado abril. 13. “Me encuentro pensando tratando de encontrar una razón para lo que sucedió, pero desafortunadamente sé que mis preguntas no serán respondidas. El dolor que siento me vacía pero a la vez me parece poco comparado con lo que te aquejo por dentro”, dijo en Instagram. Para Bonifacio, la inexplicable muerte de su pareja afecta a todos porque “vivimos de tal manera que te levantas antes de caer, que todos te llaman para pedir ayuda, pero luego nadie tiene oídos para escuchar… ¿A quién mostramos? ¿Quién decide? ¿Quién es poderoso y quién no? ¿Por qué es tan importante? recordándole que ella era importante». Ahora solo el tiempo ayudará a «aceptar lo que pasó». Ese tiempo, afirma, «es tan precioso que me recordaste el valor. Y quiero sentarme a pensar en ti, Ali, en lo que realmente vale la pena y me gustaría que todos los demás hicieran, un verdadero examen de conciencia para entender». si la forma en que tratamos a los demás todos los días vale la vida que se nos da «. Solo espero que ahora seas libre para encontrar la paz y espero que todos aprendamos a prestar más atención a las personas que encontramos en nuestro camino. Lo haré Te extraño Titus y me debes una noche».

