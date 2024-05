Jugadores que vencen en junio

Aquí están todos los jugadores cuyos contratos expiran en menos de dos meses (junio de 2024) y que podrían dejar su club al final de esta temporada (fuente de datos de valor de mercado: Transfermarkt). La única excepción es De Gea, ex portero del Manchester United, que actualmente se encuentra en cesión gratuita.

David De Gea, de 33 años, ex portero del Manchester United, actualmente es agente libre.

Valor de mercado: 5 millones de euros.

Simon Kjaer, 35 años, defensa del Milan.

Valor de mercado: 2 millones de euros.





Thiago Silva, 39 años, exdefensa del Chelsea. Al final de la temporada dejará los Bleus y regresará a Brasil, donde jugará en el Fluminense: hay anuncio oficial del club sudamericano.

Valor de mercado: 2 millones de euros.

Leonardo Spinazzola, 31 años, lateral izquierdo de la Roma.

Valor de mercado: 4 millones de euros.





Marco Reus, de 34 años, es centrocampista ofensivo del Borussia Dortmund. El club amarillo y negro anunció que, de común acuerdo con el jugador, no renovará el contrato, que expira en junio. “Marco Reus es uno de los grandes jugadores de este club – Saludos del director general del Borussia, Hans Joachim Watzke –. Realmente esperamos que regrese después de terminar su carrera profesional, ya que aquí en Dortmund le esperan muchas tareas apasionantes”.. «Estoy muy agradecido y orgulloso. He pasado más de la mitad de mi vida en este club y he disfrutado cada día, aunque ha habido momentos difíciles».Las palabras de Ríos.

Valor de mercado: 7 millones de euros.

Luka Jovic, 26 años, delantero del AC Milan.

Valor de mercado: 7 millones de euros.





Fabricio Bustos, 28 años, lateral derecho internacional.

Valor de mercado: 7 millones de euros.

Harold Preciado, 29 años, delantero del Santos Laguna.

Valor de mercado: 7 millones de euros.





Mady Kamara, 27 años, centrocampista del Olympiacos.

Valor de mercado: 7 millones.

Juan Miranda, 24 años, lateral izquierdo del Real Betis.

Valor de mercado: 7,5 millones.





Luka Modric, 38 años, centrocampista del Real Madrid.

Valor de mercado: 8 millones de euros.

Joel Matip, 32 años, defensa del Liverpool.

Valor de mercado: 8 millones de euros.





Koen Casteels, 31 años, portero del Wolfsburgo.

Valor de mercado: 8 millones de euros.

Valor de mercado: 8 millones. Martín De Roon, 33 años, centrocampista del Atalanta.Valor de mercado: 8 millones. *El club nerazzurri podría renovar unilateralmente el contrato por un año más, pero aún no lo ha hecho





Mickey Batshuayi, 30 años, delantero del Fenerbahce.

Valor de mercado: 8 millones de euros.

Gaetano Castrovilli, 27 años, centrocampista de la Fiorentina.

Valor de mercado: 8 millones de euros.





Ben Johnson, 24 años, lateral derecho del West Ham.

Valor de mercado: 8 millones de euros.

Vladimir Coufal, 31 años, lateral derecho del West Ham.

Valor de mercado: 9 millones de euros.





Will Hughes, 29 años, centrocampista del Crystal Palace.

Valor de mercado: 9 millones de euros.

Valor de mercado: 9 millones de euros. Gabriel Barbosa, 27 años, delantero del Flamengo.Valor de mercado: 9 millones de euros. *El brasileño se encuentra actualmente suspendido por dopaje hasta abril de 2025. El Tribunal de Arbitraje Deportivo ha suspendido el fallo a la espera del proceso de apelación.







Valor de mercado: 9 millones de euros. Christian Kouame, 26 años, extremo izquierdo, Fiorentina.Valor de mercado: 9 millones de euros. *El Viola Club puede renovar unilateralmente el contrato por un año más, pero aún no lo ha hecho

Thiago Alcántara, 33 años, centrocampista del Liverpool.

Valor de mercado: 10 millones de euros.





Bertrand Traoré, 28 años, lateral derecho, Villarreal.

Valor de mercado: 10 millones de euros.

Wissam Ben Yedder, 33 años, delantero del Mónaco.

Valor de mercado: 10 millones de euros.





Anthony Martial, delantero del Manchester United

Valor de mercado: 10 millones de euros

Ola Aina, 27 años, extremo derecho del Nottingham Forest.

Valor de mercado: 10 millones de euros.





Nicolas Pepe, 28 años, extremo derecho, Trabzonspor.

Valor de mercado: 10 millones de euros.

Youssef Yazji, 27 años, es centrocampista ofensivo del Lille.

Valor de mercado: 10 millones de euros.





Toni Kroos, 34 años, centrocampista del Real Madrid.

Valor de mercado: 12 millones de euros.

André Gomes, 30 años, centrocampista del Everton.

Valor de mercado: 12 millones de euros.





Alex Berenguer, 28 años, extremo izquierdo del Athletic de Bilbao.

Valor de mercado: 12 millones de euros.

Josh DaSilva, 25 años, centrocampista del Brentford.

Valor de mercado: 12 millones de euros.





Kelechi Iheanacho, 27 años, delantero del Leicester City.

Valor de mercado: 13 millones de euros.

Leandro Bareiro, 24 años, centrocampista del Mainz.

Valor de mercado: 14 millones de euros.





Jorginho, 32 años, centrocampista del Arsenal.

Valor de mercado: 15 millones de euros.

Kenny Tete, 28 años, lateral derecho del Fulham.

Valor de mercado: 15 millones de euros.





Valor de mercado: 15 millones de euros. Alex Meret, 27 años, portero del Napoli.Valor de mercado: 15 millones de euros. *El club italiano podría renovar unilateralmente el contrato por un año más, pero aún no lo ha hecho

Tosin Adarabioyo, 26 años, defensa del Fulham.

Valor de mercado: 15 millones de euros.





Che Adams, 27 años, delantero del Southampton.

Valor de mercado: 15 millones de euros.

Daichi Kamada, 27 años, centrocampista de la Lazio.

Valor de mercado: 15 millones de euros.





Wilfred Ndidi, 27 años, centrocampista del Leicester City.

Valor de mercado: 16 millones de euros.

Lloyd Kelly, 25 años, defensa del Bournemouth.

Valor de mercado: 16 millones de euros.





Rafa Silva, 30 años, delantero del Benfica.

Valor de mercado: 18 millones de euros.

Josh Brownhill, 28 años, centrocampista del Burnley.

Valor de mercado: 18 millones de euros.





Guido Rodríguez, 30 años, centrocampista del Real Betis.

Valor de mercado: 24 millones de euros.

Raphael Varane, 31 años, defensa del Manchester United.

Valor de mercado: 25 millones de euros.